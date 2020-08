UPDATE Liderul clanului interlop Duduianu, inmormantat duminica. Oamenii au inceput sa vina la slujba si striga: "Regele, regele!" sau "Nu te vom uita!"

Zeci de oameni ai legii s-au mobilizat

Foto: Digi 24 (Captura)

Ucis intr-o rafuiala

Inmormantarea lui Mototolea, programata sa inceapa dumimica la ora 13.00 a inceput cu aproximativ cinci ore mai devreme, sicriul fiind dus la biserica Sfanta Parascheva in jurul orei 8.30, in prezenta a aproximativ 50 de persoane.Oamenii au inceput sa soseasca, din ce in ce mai multi, la biserica. Unii au inceput sa strige: "Regele, regele!", "Emi Pian" sau "Nu te vom uita!". Potrivit televiziunilor de stiri, in biserica au fost aduse zeci de coroane si mesaje in memoria lui Emi Pian.Sursele citate explica ca oficialii penitenciarulului Jilava, nu i-au acordat o permisie de o zi lui Niculae Duduianu, zis Pian, tatal lui Florin Mototolea. La intrare in biserica au iesit mai multe certuri, deoarece mai multe rude nu au putut intra, deoarece exista o limita de 50 de persoane.Cortegiul funerar a fost insotit de zeci de jandarmi , politisti si politisti locali avand in vedere ca la eveniment a fost anuntata prezenta a peste o mie de persoane. Cele cateva zeci de persoane care au insotit cortegiul la biserica Sfanta Parascheva au purtat masti.Slujba religioasa ar fi trebuit sa aiba loc in jurul pranzului, insa nu se cunosc motivele pentru care s-a luat aceasta decizie, de decalare a orei. Florin Mototolea va fi inmormantat duminica la cimitirul "Tudor Vladimirescu" de pe Soseaua Antiaeriana.Deja la aceasta ora s-au strans zeci de rude, dar sunt si mai multe echipaje de jandarmerie.Rudele au cerut autoritatilor ca tatal interlopului sa primeasca o permisie pentru a participa la inmormantare . Tatal lui Emi Pian este incarcerat la Penitenciarul Jilava.Liderul clanului Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, a fost injunghiat in dimineata zilei de marti, 4 august, de Richard Gheorghe Emanuel, potrivit informatiilor adunate pana acum de anchetatori.Mototolea a decedat ulterior la spital deorece una dintre loviturile de cutit i-a sectionat artera femurala, barbatul de 39 de ani nemaiputand fi salvat de medici.Mototolea, ucis in rafuiala din Sectorul 6, era considerat unul dintre cei mai influenti interlopi din Romania.In urma cu un an, a fost retinut de politie pentru tentativa de omor dupa ce a calcat un om pe trecerea de pietoni.Tot in 2019, in luna august, zeci de membri ai clanului Duduianu au facut un scandal urias din cauza unui conflict aparut in interiorul clanului. S-au batut cu furci si topoare chiar in curtea Spitalului Floreasca din Capitala.