Liderul grupului S&D din Parlamentul European ii cere lui Iohannis sa desemneze propunerea de premier facuta de PSD

"In cadrul ultimei reuniuni a Consiliului European, Europa a reconfirmat statul de drept si democratia ca valori fundamentale ale sale. Respectarea acestor valori precum si respectarea rezultatului unor alegeri libere ne defineste ca europeni. Ne asteptam ca presedintele Romaniei sa actioneze in consecinta in conformitate cu legile tarii, sa recunoasca vointa cetatenilor romani si sa permita partidului care a castigat alegerile generale sa desemneze un premier si sa formeze o majoritate. Domnule presedinte Iohannis, nu stati in calea democratiei! Ma ingrijoreaza in mod deosebit observatiile din raportul preliminar al OSCE privind alegerile care a ridicat mari semne de intrebare privind corectitudinea procesului electoral", a precizat Iratxe Garcia Perez, intr-un mesaj video postat marti pe pagina de Facebook a PSD.Ea a adaugat ca se bucura sa vada ca PSD a inceput sa implementeze procedurile de reformare progresiste pentru partid si ca Marcel Ciolacu a refuzat sa negocieze cu formatiunile care promoveaza ura sau retorica anti-europeana."Sunt bucuroasa sa vad reformele progresiste implementate de PSD. Salut refuzul explicit al presedintelui PSD Marel Ciolacu de a negocia cu partidele care promoveaza ura si retorica anti-europeana. Ma astept ca toate partidele pro-europene sa faca acelasi lucru si sa lanseze mesaje clare in acest sens. Romania are nevoie de un guvern stabil cu o majoritate puternica astfel incat sa faca fata provocarilor legate de revenirea economica si efectele pandemiei", a completat Perez.PSD l-a propus la consultarile de luni de la Cotroceni pe Alexandru Rafila pentru pozitia de premier si formarea unui guvern minoritar sau de uniune nationala. In schimb, PNL USR -PLUS si UDMR inca poata negocieri in vederea formarii unei coalitii de guvernare. Liberalii il sustin pentru sefia Executivului pe Florin Citu , iar USR-PLUS pe Dacian Ciolos . UDMR ar fi dispusa sa il sustina pe Citu, insa Kelemen Hunor i-a transmis sefului statului ca Uniunea ar putea avea 2 - 3 persoane capabile sa conduca Executivul.Negocierile de marti intre cele trei partide s-au blocat din nou dupa ce Ludovic Orban a precizat la discutii ca mandatul pe care il are, votat in BPN al PNL, include si sustinerea acestuia la sefia Camerei Deputatilor. Discutiile vor fi reluate joi.