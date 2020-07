Life.ro: 5 documentare pe care sa le vezi neaparat vara aceasta

Iar cinematografia, in special prin documentare, face acest lucru. La ce sa ne uitam? Mai jos va recomandam 5 documentare pe care trebuie neaparat sa le vezi vara aceasta. S-ar putea sa-ti schimbe viata:Regizorul Wim Wenders ne aduce o bucurie de documentar despre viata prietenei sale, artista Pina Baush. O incredibila dansatoare si coregrafa care a murit in timpul productie lui Wenders. Membrii companiei Baush si a Tanztheater Wuppertal au devenit, rand pe rand, subiectii regizorului, oferindu-ne din amintirile lor. Un mentor si un lider, Pina a insemnat enorm pentru lumea dansului mondial. Iar acum, documenta-rul despre ea, marcheaza, la randul sau, lumea cinematografiei.Indonesia nu este chiar cea mai intalnita destinatie turistica pentru noi. Stim destul de putine lucruri des-pre aceasta tara (cea mai mare tara insulara din lume). Si, in afara de capitala Jakarta (a doua zona urbana din lume dupa numarul oamenilor care traiesc aici), nu stim foarte multe alte locuri. Asa ca The Act of Killing ne va oferi posibilitatea sa cunoastem o parte marcata din istoria acestei tari.Intre 1965 si 1966, a avut loc o epurare anti-comunista in timpul careia au murit extrem de multi oameni - se estimeaza ca au fost intre 400,000 si 3,000,000 de victime . Jumatate de secol mai tarziu, regizorul Jos-hua Oppenheimer au creat documentarul The Act of Killing, o retrospectiva brutala, dar realista a momen-telor tragice de atunci.Ce inseamna pentru tine familie? Si ce inseamna sa fii parinte? Va recomand sa va uitati la Gleason, o sa va faceti o idee despre aceste concepte. Steve Gleason era un jucator al echipei de fotbal american New Orleans Saint. Si inca unul foarte iubit. La 34 de ani, Gleason este diagnosticat cu o boala oribila - ALS (Amyotrophic lateral sclerosis). Insa acest lucru nu l-a impiedicat sa aiba o familie minunata alaturi de sotia sa Michel Rae Varisco si de copilul lor Rivers.Life, Animated este pe lista de documentare care iti schimba viata, bazat pe cartea lui Ron Suskind despre fiul sau care a fost diagnostica la 3 ani cu autism. Owen s-a retras intr-o perioada de tacere si de izolare. Insa, parintii sai au gasit solutia pentru a vorbi cu el: prin puterea incredibila a cinematografiei. Filmele de animatie, in special cele produse de Walt Disney, i-au dat lui Owen puterea sa aiba un viitor frumos, intelegand astfel prezentul confuz din jurul sau.Documentarul realizat de HBO prezinta evenimentele ingrozitoare care au avut loc in inchisoarea Abu Ghraib, in timpul razboiului din Irak. Atunci, un grup de tineri soldati si-au exercitat autoritatea in cele mai crude feluri cu putinta, torturand mai multi prizonieri de razboi. Documentarul analizeaza cat de mult poate un om sa reziste la durere pana nu o ia complet razna, dar si cat de cruda poate fi o persoana. Un psiholog a observat ca militarii ar fi torturat fara nicio retinere un prizonier daca primeau ordin de la un superior. Documentarul prezinta marturiile celor implicati in acest experiment cumplit, multi dintre ei exprimandu-si regretul pentru ce au facut.Articol realizat de Life.ro