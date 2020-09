Linie noua de autobuz pentru locuitorii cartierului Henri Coanda din Bucuresti

"Pe fondul unei dezvoltari urbane in zona de nord a Capitalei, Societatea de Transport Bucuresti STB SA infiinteaza, incepand cu data de 20.09.2020, linia de autobuz 231 (cu 5 autobuze in zi de lucru, respectiv 3 in zi de sarbatoare). Aceasta va functiona intre noul terminal Cartier Henri Coanda si Piata Presei", a anuntat, duminica, Primaria Capitalei.Traseul pe sensul de mers Cartier Henri Coanda-Piata Presei este pe Strada Biharia, Bulevardul Mircea Veroiu, Strada Stefan Mihailescu-Braila, Strada Campul Pipera, Bulevardul Pipera, Pasaj CFR Pipera, Soseaua Pipera, Strada Nicolae Caramfil, Bulevardul Beijing, Bulevardul Aviatorilor, Bulevardul M-sal Constantin Prezan, Strada Alexandru Constantinescu, Bulevardul Marasti. Traseul are 9 statii.Pe sensul de mers Piata Presei-Cartier Henri Coanda, traseul este pe Bulevardul Kiseleff, Arcul de Triumf, Piata Charles de Gaulle, Bulevardul Aviatorilor, Strada Nicolae Caramfil, Soseaua Pipera, Pasaj CFR Pipera, Bulevardul Pipera, intoarcere in intersectia cu sens giratoriu Bulevardul Pipera/ Soseaua Bucuresti Nord, Bulevardul Pipera, Strada Campul Pipera, Strada Stefan Mihailescu-Braila, Bulevardul Mircea Veroiu, Drumul Nisipoasa, Bulevardul George Constantin, Strada Biharia. Traseul are 14 statii.Intervalul de succedare in statii este de 20 de minute in orele de varf si de 30 de minute in restul zilei.