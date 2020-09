Lista actualizata a tarilor care interzic intrarea persoanelor sosite din Romania sau care le-au impus o serie de restrictii

Polonia

Germania

Elvetia

Cehia

Austria

Cipru

Grecia

Italia

Bosnia si Hertegovina

Danemarca

Estonia

Rusia

Finlanda

Irlanda

Islanda

Letonia

Lituania

Muntenegru

Norvegia

Olanda

Marea Britanie

Moldova

Slovacia

Ungaria

Potrivit informatiilor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe , urmatoarele tari si-au modificat conditiile de intrare pe teritoriul lor pentru persoanele intoarse din Romania:Din data de 2 septembrie, Polonia a introdus Romania pe lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat, astfel ca zborurile au fost suspendate pana la data de 15 septembrie, cand situatia epidemiologica va fi reevaluata. Zborurile tip charter planificate anterior intrarii in vigoare a noilor masuri vor fi permise in continuare. Toate persoanele care sosesc in Belgia din Romania trebuie sa intre in autoizolare si sa efectueze un test molecular PCR pentru depistarea infectiei cu coronavirus . Testul se efectuaeaza dupa sosirea in Belgia, la un laborator acreditat.Calatorii vor primi instructiuni din partea autoritatilor belgiene, prin e-mail/sms, in urma completarii formularului de calatorie, referitoare la testare si autoizolare. Exceptie fac persoanele care nu calatoresc pe cale aeriana sau navala si care stau mai putin de 48 de ore in Belgia sau care au stat mai putin de 48 de ore in afara Belgiei, inainte de a se intoarce.Din data de 20 august, Germania a introdus pe lista zonelor de risc epidemiologic ridicat judetul Valcea, iar judetele Ialomita, Mehedinti si Timis au fost retrase din aceasta categorie.Astfel, la momentul redactarii acestui material, alaturi de municipiul Bucuresti, alte 15 judete din Romania se afla pe lista "zonelor de risc": Arges, Bacau, Bihor, Braila, Brasov, Buzau, Dambovita, Galati, Gorj, Ilfov, Neamt, Prahova, Vaslui, Valcea, Vrancea.Persoanele care vin din aceste judete trebuie sa prezinte un test negativ COVID-19, efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea sosirii in Germania sau, alternativ, sa se supuna testarii, gratuit, intr-o perioada de cel mult 72 de ore de la sosirea pe teritoriul acestei tari.Masura autoizolarii la domiciul nu se va aplica celor care prezinta un test negativ, efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea sosirii in Germania. In schimb, daca testul este efectuat chiar la momentul sosirii in Germania, autoizolarea se face pana la primirea rezultatului testului.Incepand cu data de 8 august, toate persoanele care intra pe teritoriul elvetian si care s-au aflat pe parcursul ultimelor 14 zile pe teritoriul Romaniei trebuie sa intre in carantina (autoizolare) la domiciliu sau la o alta locatie, pentru o perioada de zece zile.Autoizolarea nu poate fi intrerupta de un test negativ al infectiei cu coronavirus.Cehia a introdus Romania pe lista cu risc inalt de infectare (lista rosie), incepand cu data de 3 august.Romanii care calatoresc in Cehia pot intra pe teritoriul tarii fara a justifica scopul calatoriei, dar, imediat dupa intrare, trebuie sa-si anunte sosirea la Directia de Sanatate Publica pe raza careia se afla locul de resedinta declarat (hotel, locuinta).Toti calatorii vor suporta cheltuielile testarii pentru COVID-19, care este obligatorie.Incepand cu data de 1 august, autoritatile de la Viena au decis reluarea zborurilor directe intre Romania si Austria.Companiile aeriene pot opera zboruri directe dinspre Romania catre Austria si retur.Accesul in Austria este permis dar prin prezentarea unui test molecular negativ pentru coronavirus, nu mai vechi de 72 de ore, atestat printr-un certificat in limba germana sau engleza.In lipsa acestuia, se instituie obligativitatea izolarii timp de zece zile la domiciliu sau intr-o locatie adecvata, imediat dupa intrarea in Austria. Costurile trebuie suportate de catre persoana in cauza. Daca testul pentru coronavirus efectuat in perioada izolarii este negativ, izolarea instituita pe perioada celor zece zile se suspenda.In situatia in care cetateanul strain nu poate prezenta certificatul medical sau dovada unei cazari adecvate, autoritatile austriece nu vor permite intrarea pe teritoriul tarii.Pasagerii romani sunt obligati sa ramana in autoizolare, la domiciliul declarat, timp de 14 zile, iar calatoriile in scop turistic nu sunt permise.In conformitate cu informatiile comunicate oficial de autoritatile elene, masura prezentarii unui test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19, prelevat cu maximum 72 ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Greciei, se aplica tuturor categoriilor de persoane care intra pe teritoriul Greciei, pe cale terestra si maritima, prin toate punctele de trecere a frontierelor cu statele vecine.Masura prezentarii la frontiera a unui test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19 nu se mai aplica in cazul minorilor cu varsta de pana in 10 ani.Persoanele care sosesc in Republica Elena din Romania pe cale aeriana trebuie sa prezinte un test negativ pentru COVID-19, prelevat cu 72 ore inainte de momentul intrarii in Republica Elena.Pana pe 7 septembrie, persoanele care s-au aflat sau au tranzitat teritoriul Romaniei in ultimele 14 zile anterioare sosirii in Italia sunt supuse obligatiei de autoizolare si de supraveghere medicala pentru o perioada de 14 zile.Persoanele care sosesc din Romania vor trebui sa prezinte transportatorului sau fortelor de politie in caz de control o declaratie pe proprie raspundere, in care sa specifice detaliat locul in care vor petrece perioada de supraveghere sanitara si izolare la domiciliu, mijlocul de transport privat prin care vor merge la acea adresa si un numar de telefon la care pot fi contactate in aceasta perioada (inclusiv un numar de telefon mobil).Persoanele care, la sosirea din Romania in Italia cu un mijloc de transport in comun, nu pot sa se deplaseze cu un mijloc de transport privat la adresa la care vor efectua izolarea la domiciliu, indicata in declaratia pe propria raspundere, vor trebui sa efectueze carantina intr-o locatie stabilita de Protectia Civila, pe cheltuiala proprie. Acestea trebuie sa comunice aparitia unor eventuale simptome de Covid-19 Directiei de Sanatate Publica, potrivit sursei citate.Persoanele fizice care sosesc din Romania in Italia cu un mijloc de transport privat sunt obligate sa comunice imediat propria intrare pe teritoriul italian Departamentului de Preventie din cadrul Directiei de Sanatate Publica locala. Acestea vor fi supuse masurii de supraveghere sanitara si de izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, la adresa comunicata Directiei de Sanatate Publica si vor trebui sa semnaleze aparitia unor eventuale simptome de COVID-19.Cetatenilor statelor membre UE, inclusiv cetatenilor romani, le este permisa intrarea in Bosnia si Hertegovina cu conditia prezentarii unui test COVID-19 negativ efectuat in ultimele 48 de ore, anterior momentului intrarii pe teritoriul tarii.Danemarca a inclus Romania pe lista "tarilor inchise", alaturi de Bulgaria, Luxemburg si Spania, incepand cu luna august. Cetatenii care vin din Romania pot continua sa calatoreasca in Danemarca doar in baza unui motiv intemeiat. Intrarea cetatenilor romani in Danemarca in scop turistic este interzisa.Cetatenii din Romania care au un motiv intemeiat pentru intrarea pe teritoriul Danemarcei pot veni fara prezentarea unui test COVID-19. In cazul in care acestia prezinta simptome clare de infectie (tuse uscata, febra etc), autoritatile daneze pot refuza intrarea.In perioada 31 august - 6 septembrie 2020, cetatenii romani care vin in Estonia sunt obligati sa se autoizoleze timp de 14 zile.Incepand cu data de 1 august, Rusia a inceput sa redeschida frontierele aeriene, dar pentru Romania nu exista inca un termen concret pentru redeschiderea frontierelor.Conform deciziei Guvernului Republicii Finlanda, s-a dispus extinderea partiala a controlului la frontierele interne si restrictionarea traficului de frontierele externe a Republicii Finlanda pana la 8 septembrie 2020. In acest sens, restrictiile la intrare vor continua in ceea ce priveste traficul dintre Finlanda si Romania.Cetatenii romani care calatoresc in Irlanda direct din Romania sau dintr-unul din statele care nu sunt incluse in lista statelor exceptate de la restrictiile de calatorie, sunt obligati sa se autoizoleze pentru o perioada de 14 zile.Persoanele care calatoresc din urmatoarele destinatii europene: Estonia, Finlanda, Grecia, Groenlanda, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Slovacia si Ungaria sunt exceptate de la masura autoizolarii.Toate persoanele care intra in tara vor fi supuse carantinarii obligatorii sau izolarii la domiciliu timp de 14 zile.Calatorii care doresc sa evite carantina obligatorie/izolarea la domiciliu si sosesc pe Aeroportul International Keflavik sau alte aeroporturi si porturi internationale pot opta pentru efectuarea unui test pentru depistarea COVID-19. Fiecare testare costa 11.000 ISK (aprox. 70 EUR), daca este solicitata si achitata la punctul de trecere a frontierei si 9.000 ISK (aprox. 57 EUR), daca este solicitata si achitata online, in avans (cu cel putin 24h inainte de efectuarea calatoriei).Pasagerii care sosesc in afara programului de lucru, cu un zbor necomercial, pot solicita sa fie testati pe loc contra sumei de 30.000 ISK (aprox. 191 EUR).Cetatenii si rezidentii permanenti ai Romaniei care sosesc in Letonia in perioada 29 august - 4 septembrie 2020 trebuie sa efectueze o perioada de izolare de 14 zile de la intrarea pe teritoriul acestui stat.Cetatenii si rezidentii permanenti ai Romaniei care sosesc in Letonia in perioada 29 august - 4 septembrie 2020 trebuie sa efectueze o perioada de izolare de 14 zile de la intrarea pe teritoriul acestui stat.Muntenegru a inclus Romania pe lista rosie, asa ca se impune masura autoizolarii pentru romanii care intra sau urmeaza sa stea in Muntenegru. Totusi, este permis tranzitul pentru persoanele din state cu rata de cazuri active de peste 25 la 100.000 de locuitori, fara posibilitatea opririi in Muntenegru.Se recomanda ferm cetatenilor romani ca accesul in Muntenegru sa se faca in baza pasaportului valabil, pentru a putea face dovada datelor de intrare/iesire si sa tranziteze Serbia fara opriri.Intrarea cetatenilor romani pe teritoriul norvegian este permisa cu mentinerea obligativitatii de intrare in carantina/izolare la domiciliu timp de 10 zile dupa sosire.Persoanele care nu au rezidenta permanenta in Norvegia trebuie sa prezinte la sosire documente din care sa rezulte sederea continua, pe durata celor 10 zile, la o adresa inregistrata din Norvegia sau rezervare de cazare/aranjament de inchiriere a unui spatiu (poate fi sub forma de email sau SMS, din care sa rezulte cu claritate rezervarea).Aceste cerinte sunt aplicate si persoanelor a caror sedere in Norvegia este mai scurta de 10 zile.Cetatenilor care se deplaseaza din Romania in Olanda li se recomanda in mod ferm autoizolarea la domiciliu pentru o perioada de 14 zile din momentul intrarii pe teritoriul Regatului Tarilor de Jos.Cetatenii romani care calatoresc in Marea Britanie direct din Romania sau dintr-unul din statele care nu sunt incluse in lista statelor exceptate de la restrictiile de calatorie sunt obligati sa se autoizoleze pentru o perioada de 14 zile.Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova a cetatenilor romani si persoanelor care trec prin Romania, cu urmatoarele exceptii: membri de familie ai cetatenilor RM; persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritati ; persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent; membri ai misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare acreditate in Republica Moldova, ai organizatiilor/ misiunilor internationale, precum si membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar; persoane in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare; persoane care calatoresc din motive de sanatate si umanitare, inclusiv insotitorul, dupa caz (cu prezentarea documentelor justificative); lucratorii transfrontalieri; conducatorii auto si personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectueaza transportarea marfurilor, echipajele si personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor si brigazile si personalul de deservire ale garniturilor de tren Cetatenii romani care sosesc in Slovacia trebuie sa intre in izolare la resedinta temporara (hotel, unitate de cazare etc.) si sa efectueze un test RT PCR pentru COVID-19 in Slovacia dupa a cincea zi de izolare. Daca testul este negativ, calatorii isi pot continua sejurul.Incepand cu data de 1 septembrie 2020, cetatenii straini nu pot intra in Ungaria in scop de sedere, cu exceptia situatiilor care fac obiectul unei derogari: pentru participarea la o procedura administrativa sau judecatoreasca; pentru realizarea unei activitati de afaceri sau a unei alte activitati profesionale; daca prezenta in Ungaria e justificata de scopuri medicale; pentru participarea la examene a elevilor si studentilor; se pot acorda derogari angajatilor care lucreaza in domeniul transportului de marfuri cand intrarea in tara vizeaza deplasarea la punctul de lucru (de plecare a transportului), respectiv intoarcerea in tara in urma finalizarii transportului de marfuri; pentru participarea la ceremonii ale unor rude apropiate (casatorie, deces , botez); pentru ingrijirea rudelor; pentru participarea la evenimente internationale in domeniile sportiv, cultural sau religios; pentru alte motive legitime.Autoritatile ungare permit accesul in Ungaria, pentru o perioada de maximum 24 ore, pentru cetatenii statelor vecine cu Ungaria, pe o raza de maximum 30 de kilometri de la frontiera.