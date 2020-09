Lista celor 31 de ambasadori agreati de Iohannis. Cine va reprezenta Romania in Rusia, Turcia si Marea Britanie

Potrivit adevarul.ro , Dan Mihalache, retras din Marea Britanie, va pleca ambasador in Cipru, Simona Miculescu, fost consilier pe politica externa al presedintelui Ion Iliescu va reprezenta Romania la UNESCO in locul lui Adrian Cioroianu, iar Dan Petre, fiul lui Zoe Petre, va pleca in Argentina.Lista noilor ambasadori:1. UNESCO - Simona Miculescu2. Federatia Rusa - Cristian Istrate3. Ungaria - Gabriel Catalin Sopanda4. Cipru - Dan Mihalache5. Argentina si Paraguay - Dan Petre6. Turcia - Stefan Alexandru Tinca7. Liban - Radu Mardare8. Serbia - Silvia Davidoiu9. Australia - Radu Safta10. Mexic - Marius Gabriel Lazurca11. Senegal, Guineea, Mali - Nicolae Nastase12. Olanda - Lucian Fatu13. Vietnam si Cambodgia - Cristina Romila14. Finlanda - Maria Ligor 15. Indonezia - Dan Adrian Balanescu16. Malaezia - Nineta Barbulescu17. Peru, Bolivia, Ecuador - Camelia Ion-Radu18. Marea Britanie - Daniela Laura Popescu19. Uruguay - Ana Voicu20. India - Daniela Mariana Sezonov- Tane21. Canada - Bogdan Manoiu22. Muntenegru - Matei Ardeleanu23. Cehia - Maria Barta24. Maroc - Maria Ciobanu25. Bosnia si Hertegovina - Anton Pacuretu26. Macedonia de Nord - Adela Axinte27. Bulgaria - Brandusa Predescu28. Uzbekistan - Daniel Ciobanu29. Georgia - Razvan Rotundu30. Iran - Mirela Grecu31. Albania - Octavian SerbanPresedintele Klaus Iohannis a semnat recent decretele de rechemare in tara a mai multor ambasadori.