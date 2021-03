Trei cluburi renumite din Bucuresti, inchise pentru 30 de zile. Au fost date amenzi de zeci de mii de lei

Potrivit Digi 24 , proprietarii clubului LOFT au primit trei sanctiuni in valoare de 42.000 de lei, iar DSP a dispus suspendarea activitatii pentru 30 de zile.De asemenea, mai arata sursa citata, Casa di David va avea activitatea suspendata pentru 30 de zile, dupa trei sanctiuni in valoare de 48.000 de lei.Clubul Bamboo va fi inchis, de asemenea, pentru 30 de zile."In locatia situata in sectorul 2 se afla o terasa, spatiu in care societatea desfasoara activitate de restaurant.Din verificarile efectuate a rezultat ca spatiul in este in concordanta cu legislatia in vigoare, insa echipa de verificare a constatat faptul ca o parte dintre mesele amenajate pe terasa nu aveau intre ele distanta conform prevederilor legale, motiv pentru care societatea a fost sanctionata contraventional cu suma de 30.000 Lei.Totodata, s-a constatat faptul ca operatorul economic nu detine autorizatie de functionare, motiv pentru care a fost aplicata sanctiune contraventionala conform prevederilor Ordonantei nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata in valoare de 1000 Lei si masura complementara aferenta de suspendare a activitatii", a transmis Politia Capitalei.Primarul Radu Mihai a anunatat sambata seara ca a fost suspendata activitatea cunoscutului club Bamboo."Nu ne jucam, legea e lege pentru toti", a scris pe Facebook Radu Mihaiu , subliniind ca au intervenit echipaje din Politia Romana, Politia Locala, Directia de Sanatate Publica si Serviciul de investigare a criminalitatii economice.S-a aplicat atat amenda , cat si sanctiunea complementara de suspendare a activitatii clubului."Una dintre cele mai mari probleme ale Romaniei e ca unii se cred mai cu mot. Insurubatii politici, sponsorii retelelor de influenta si alti bisnitari conectati la cine trebuie, opereaza fatis in afara legii. Pentru ca pot. Pentru ca li s-a permis. Pentru ca au ajuns sa creada ca au mostenit tara intreaga si pe noi toti ceilalti la pachet. Eu nu permit asa ceva", mai arata primarul Radu Mihai.Edilul a relatat ca zilele trecute Politia Locala a descoperit ca la fostul club Bamboo se construieste un cort, desi proprietarii nu detineau autorizatie. "Nici nu aveau cum sa aiba autorizatie, spatiul respectiv e sit arheologic protejat si nu se poate construi pe el nimic", precizat Radu Mihaiu.