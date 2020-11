Zonele cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Numar ridicat de imbolnaviri in Capitala si in judetul Cluj

Capitala inregistreaza, astfel, o incidenta de 5,05 cazuri la mia de locuitori.Dupa Bucuresti, in judetul Cluj s-a inregistrat un numar record de imbolnaviri, 707 cazuri noi, ajungand la un total de 13.868, si o incidenta de 6,9 cazuri la mia de locuitori.Apoi, cel mai ridicat numar de cazuri noi este inregistrat in Timis de 405, judetul ajungand la un total de 13.434 de cazuri si o incidenta de 6,52.De asemenea peste 300 de cazuri noi au fost inregistrate in judetele Brasov - 332, Iasi - 391, Ilfov - 398, Mures - 323 si Sibiu - 362.Cele mai putine cazuri noi au fost raportate in judetul Vaslui - 51 de imbolnaviri in ultimele 24 de ore.Judet Nr. de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta la 14 zile1.Alba 6975 226 5,62.Arad 7542 267 4,933.Arges 8890 188 2,794.Bacau 9891 165 2,265.Bihor 9544 286 5,546.Bistrita-Nasaud 3906 141 3,927.Botosani 4320 130 2,688.Brasov 12544 332 4,69.Braila 3986 54 1,9210.Buzau 4912 88 2,111.Caras-Severin 3378 77 2,7212.Calarasi 2543 61 2,1513.Cluj 13868 707 6,914.Constanta 8666 115 3,815.Covasna 2936 63 3,116.Dambovita 8205 189 3,2617.Dolj 8757 130 3,8418.Galati 7327 70 1,6919.Giurgiu 2547 80 2,020.Gorj 3527 60 1,8521.Harghita 3794 74 2,622.Hunedoara 5728 245 2,9223.Ialomita 2944 76 2,5424.Iasi 13755 391 2,6825.Ilfov 8716 398 3,8426.Maramures 6232 234 3,7127.Mehedinti 2733 71 2,1928.Mures 7746 323 4,7329.Neamt 7451 79 2,5630.Olt 4982 121 1,6231.Prahova 13332 218 3,6232.Satu Mare 3067 235 3,0033.Salaj 4208 173 6,4634.Sibiu 8686 362 7,1935.Suceava 10827 175 2,1536.Teleorman 4037 108 2,7637.Timis 13434 405 6,5238.Tulcea 1943 58 1,6639.Vaslui 5968 51 1,9340.Valcea 6240 150 3,0941.Vrancea 4136 98 1,4642.Mun. Bucuresti 45741 946 5,0543.Cazuri noi nealocate pe judete 4130 1379TOTAL 324.094 9.799Citeste si: CORONAVIRUS Romania. Bilant dramatic: peste 200 de decese, in 24 de ore. Numar mare de pacienti in stare grava, la ATI