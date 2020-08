Lista actualizata a tarilor din Europa care impun restrictii pentru romani. Carantina de 14 zile si testul PCR, conditii esentiale de intrare

Italia

Prezentarea unui test negativ pentru COVID-19 si carantinarea pentru doua saptamani sunt masurile principale de protectie adoptate de aceste tari.Incepand cu 12 august, oricine a calatorit sau a tranzitat Croatia, Grecia, Malta sau Spania va trebui sa prezinte un test PCR negativ efectuat in ultimele 72 de ore sau sa efectueze un test la sosire si sa se carantineze pana la sosirea rezultatelor.Din 24 iulie, persoanele care s-au aflat sau au tranzitat teritoriul Romaniei si Bulgariei in ultimele 14 zile anterioare sosirii in Italia sunt supuse obligatiei de autoizolare si de supraveghere medicala pentru o perioada de 14 zile. Autoritatile italiene au decis prelungirea aplicarii acestor masuri pana la data de 7 septembrie.In cazul persoanelor care sosesc din Romania, acestea vor trebui sa specifice in detaliu in declaratia pe propria raspundere locul in care vor petrece perioada de supraveghere sanitara si izolare la domiciliu, mijlocul de transport privat prin care vor merge la acea adresa si un numar de telefon la care pot fi contactate in aceasta perioada (inclusiv un numar de telefon mobil). De asemenea, transportatorii trebuie sa masoare temperatura pasagerilor si sa nu permita calatoria celor depistati cu stare febrila.Persoanele care, la sosirea din Romania in Italia cu un mijloc de transport in comun, nu pot sa se deplaseze cu un mijloc de transport privat la adresa la care vor efectua izolarea la domiciliu, indicata in declaratia pe propria raspundere, vor trebui sa efectueze carantina intr-o locatie stabilita de Protectia Civila, pe cheltuiala proprie. Acestea trebuie sa comunice cu celeritate aparitia unor eventuale simptome de Covid-19 Directiei de Sanatate Publica.Persoanele fizice care sosesc din Romania in Italia cu un mijloc de transport privat sunt obligate sa comunice imediat propria intrare pe teritoriul italian Departamentului de Preventie din cadrul Directiei de Sanatate Publica locala. Acestea vor fi supuse masurii de supraveghere sanitara si de izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, la adresa comunicata Directiei de Sanatate Publica si vor trebui sa semnaleze cu celeritate aparitia unor eventuale simptome de Covid-19.Este interzisa sosirea in Italia pentru persoanele care, in cele 14 zile anterioare, s-au aflat sau au tranzitat in: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia si Hertegovina, Brazilia, Chile, Columbia, Kosovo, Kuwait, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicana, Serbia (pentru Kosovo, Muntenegru si Serbia interdictia se aplica de la 16 iulie, pentru celelalte, de la 9 iulie). Ca urmare a unei ordonante a ministrului sanatatii italian din 12.08.2020, incepand cu data de 13 august 2020, la lista se adauga si Columbia.Pana pe 31 august 2020, toate persoanele sosite din Malta, Romania, Bulgaria, Belgia, Republica Ceha, Olanda, Spania sau Suedia trebuie sa prezinte un test PCR negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore inainte de sosire.Autoritatile elene au anuntat ca tranzitul camioanelor pentru transportul de marfuri este posibil prin toate punctele de control ale frontierelor terestre ale Republicii Elene, fara a necesita detinerea unui test molecular negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2.Reglementarile privind obligativitatea prezentarii acestui test raman in vigoare pentru toate celelalte categorii de persoane care calatoresc in Grecia.Testele trebuie efectuate in laboratoare acreditate din tara de origine, iar certificatele trebuie sa fie prezentate in limba engleza si sa contina numele si prenumele persoanei testate, precum si seria si numarul cartii de identitate sau ale pasaportului persoanei respective.Prezentarea unui certificat care sa ateste rezultatul negativ al testului COVID-19 nu exclude procedura testarii aleatorii si nici completarea formularului electronic PLF/Passenger Locator Form si prezentarea codului QR. Formularul este disponibil, in limba engleza, la adresa: https://travel.gov.gr, unde sunt disponibile si conditiile de calatorie valabile pentru aceasta perioada, transmite MAE Oricine ajunge in Germania dintr-o tara cu risc ridicat de infectare trebuie sa prezinte un test PCR negativ efectuat cu maxim 48 de ore inainte de intrarea in Germania. Celor care nu detin un test COVID-19, li se va cere sa se testeze la sosire.Germania va plati testul coronavirus pentru persoanele care intra in tara din regiuni cu risc ridicat in primele trei zile de la sosire.Persoanele care intra in tara venind dintr-o zona de risc sunt obligate sa completeze un formular de localizare - Public Health Passenger Locator Form.Germania are o lista foarte mare de tari cu risc ridicat, care este actualizata continuu. Recent, guvernul german a adaugat mai multe zone ale Romaniei pe aceasta lista, impreuna cu Spania si Bulgaria.Municipiul Bucuresti, alaturi de alte 10 judete din Romania, respectiv Bacau, Braila, Brasov, Dambovita, Galati, Gorj, Ilfov, Prahova, Vaslui, Vrancea au fost adaugate pe lista zonelor de risc. Sapte judete (Arges, Bihor, Buzau, Neamt, Ialomita, Mehedinti si Timis) sunt deja declarate zone de risc din 7 august 2020.Simpla tranzitare a teritoriului german nu este conditionata de obligatiile mai sus-mentionate. In timpul tranzitului, este necesara evitarea oricarui contact strans cu alte persoane si respectarea masurilor specifice de protectie (distantare sociala, igiena, masca) fiind permise scurte opriri pentru procurarea de alimente sau combustibil, insa nu si cele de tip turistic sau vizite, potrivit MAE.Incepand cu 15 august, accesul cetatenilor straini care intra pe teritoriul Serbiei din Romania, Bulgaria, Croatia sau Macedonia de Nord este permis doar cu prezentarea unui test molecular negativ (PCR) pentru infectia cu COVID-19, nu mai vechi de 48 de ore, efectuat in laboratoare acreditate la nivel national, transmite MAE.Sunt exceptate de la masura obligatorie privind prezentarea unui test molecular negativ (PCR) urmatoarele categorii de persoane:- cetatenii straini care au domiciliul sau resedinta in Republica Serbia si detin documente valabile in acest sens;- membrii echipajelor de transport rutier de marfa aflate in tranzit, daca durata tranzitului teritoriului Republicii Serbiei nu depaseste 12 ore;- personalul feroviar al trenurilor cu destinatie finala Republica Serbia;- personalul navigant si pasagerii aeronavelor care tranziteaza aeroporturile sarbe;- copiii cu varsta de pana la 12 ani, daca parintii, tutorii sau persoanele care ii insotesc prezinta un test molecular negativ (PCR) pentru infectia cu COVID-19, nu mai vechi de 48 de ore;- personalul diplomatic si consular acreditat in Republica Serbia si personalul organizatiilor internationale, precum si membrii lor de familie, posesori ai cartilor de identitate specifice emise de autoritatile sarbe competenteToate persoanele care sosesc in Belgia din regiunile incluse in zona rosie trebuie sa intre in autoizolare si sa efectueze un test molecular (tip PCR) pentru depistarea infectiei cu COVID-19. Testul este efectuat de autoritatile belgiene, la sosirea in aceasta tara.Conform noilor masuri, incepand cu data de 14 august, o serie de judete din Romania au fost incluse in zona rosie. Astfel, in zona rosie sunt incluse urmatoarele zone/judete din Romania:- Bucuresti-Ilfov (Bucuresti, Ilfov)- Nord-Vest (Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj)- Nord-Est (Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui)Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca in zona rosie sunt incluse din data de 1 august si urmatoarele zone/judete:- Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu)- Sud-Est (Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea)- Sud-Muntenia (Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman)- Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt,Celelalte judete ale Romaniei - Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis - raman incluse in zona portocalie.Autoritatile olandeze continua sa recomande ferm autoizolarea la domiciliu pentru o perioada de 14 zile persoanelor care se deplaseaza/revin din state incluse in zona portocalie.Romania continua sa fie inclusa in zona portocalie (zona de risc ridicat), pentru care se recomanda evitarea calatoriilor cu exceptia celor strict necesare.Romania ramane inclusa pe lista statelor din categoria C, alaturi de Bulgaria, Luxemburg, Muntenegru, Portugalia, Serbia si Suedia. Toate persoanele care sosesc in Cipru din state incluse in categoria C trebuie sa se autoizoleze pentru o perioada de 14 zile. Nerespectarea acestei conditii este sanctionata cu amenda contraventionala de 300 de euro.In conformitate cu masurile adoptate de autoritatile cipriote, accesul pe teritoriul Republicii Cipru este permis doar anumitor categorii de cetateni care vin din statele incluse in categoria C, dupa cum urmeaza:cetatenii ciprioti si cetatenii straini cu rezidenta legala in Cipru pot intra cu conditia prezentarii documentelor care atesta rezidenta, a autorizatiei de calatorie obtinute prin intermediul portalului www.cyprusflightpass.gov.cy cu 24 de ore inaintea deplasarii si testului molecular RT-PCR negativ pentru infectia cu COVID-19. Testul poate fi efectuat fie in Romania, intr-un laborator acreditat, fie in aeroport , la sosirealte categorii de persoane (posesori de pasapoarte diplomatice aflati in misiune, oameni de afaceri sau de stiinta care trebuie sa calatoreasca din motive profesionale, sportivi care au contracte incheiate la cluburi din Cipru, specialisti cu contracte de munca, cazuri umanitare etc.) pot intra doar cu conditia obtinerii unui permis special eliberat de Ministerul de Interne cipriot.Pe langa permisul special, la intrarea pe teritoriul Republicii Cipru trebuie prezentata autorizatia de calatorie obtinuta prin intermediul portalului www.cyprusflightpass.gov.cy cu 24 de ore inaintea deplasarii si un test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu COVID-19. Pentru cei cu permise speciale, testul poate fi efectuat doar in Romania cu maximum 72 de ore anterior momentului intrarii pe teritoriul Republicii Cipru si atestat printr-un certificat redactat in limba engleza.Incepand cu 3 august, Romania a fost inclusa in categoria tarilor rosii (cu risc inalt de infectare).Persoanele care calatoresc din Romania in Cehia pot intra in tara fara a justifica scopul calatoriei (spre deosebire de persoanele din statele terte, aflate pe lista rosie), insa, imediat dupa intrare, trebuie sa isi notifice sosirea, telefonic sau prin alt mijloc de comunicare, Directiei de Sanatate Publica pe raza careia se afla locul de resedinta declarat (hotel, locuinta) si sa se supuna, pe cheltuiala proprie, testarii pentru COVID-19, in situatia in care autoritatea de sanatate publica nu a dispus alte masuri de carantina.De asemenea, toate persoanele care au locuit mai mult de 12 ore, in ultimele 14 zile, pe teritoriul Romaniei trebuie sa isi notifice prezenta autoritatilor sanitare, imediat dupa intrarea pe teritoriul Republicii Cehia, si sa prezinte ulterior Directiei de Sanatate Publica pe raza careia se afla locul de resedinta declarat un test molecular privind infectia cu COVID-19.Masurile mentionate nu se aplica urmatoarelor categorii de persoane:personalul din domeniul transportului international, daca motivul de intrare este justificat prin documente corespunzatoarecetatenii statelor membre UE si strainii posesori ai unui permis de sedere de lunga durata sau permanent intr-un stat membru UE care tranziteaza Republica Ceha in termen de 12 oreTranzitul este permis in urmatoarele conditii:Cetatenii romani care tranziteaza Republica Cehia pe cale aeriana nu trebuie sa respecte masuri speciale, cu conditia sa nu paraseasca zona de tranzit din aeroportCetatenii romani care tranziteaza pe cale rutiera Republica Cehia nu sunt supusi niciunei conditionari sau obligatii, daca durata tranzitului nu depaseste 12 ore.Cetatenii venind din Romania care intra in Slovenia in scopul sederii (si nu al tranzitului) trebuie sa intre in autoizolare timp de 14 zile la hotel sau in alta locatie desemnata. Persoanele care nu pot indica o locatie pentru efectuarea autoizolarii vor fi plasate in carantina institutionalizata.Sunt exceptate de la masura autoizolarii/carantinei anumite categorii de persoane, cum ar fi persoanele aflate in tranzit sau transportatorii.Autoritatile locale pot solicita cetatenilor romani care tranziteaza teritoriul Republicii Slovenia spre alte state europene documente justificative privind dreptul de intrare pe teritoriul statului de destinatie, precum si scopul deplasarii.Cu toate acestea, persoanelor cu simptome clare de infectie (febra, tuse etc.) nu le va fi permisa tranzitarea teritoriului Republicii Slovenia.De la 1 august, Romania a fost inclusa pe lista tarilor din care sosirea este restrictionata, alaturi de alte state cum ar fi Bulgaria, Luxemburg, Portugalia.Cetatenii care vin din Romania vor putea continua sa calatoreasca in Danemarca doar in baza unui motiv intemeiat.Intrarea cetatenilor care vin din Romania si care au un motiv intemeiat pentru intrarea pe teritoriul Danemarcei va fi permisa fara prezentarea unui test COVID-19. In cazul in care acestia prezinta simptome clare de infectie (tuse uscata, febra etc.), autoritatile daneze pot refuza intrarea.Cetatenilor romani cu drept de sedere in Danemarca li se va recomanda ferm o perioada de carantina timp de 14 zile la intoarcerea din Romania.De la aceeasi data, 1 august 2020, nu va mai fi permisa intrarea pe teritoriul Regatului Danemarcei in scop turistic cetatenilor care vin din Romania.Incepand cu 27 iulie, accesul cetatenilor romani si ai statelor membre UE provenind din Romania cu destinatia Austria este permis daca detin un test molecular negativ pentru SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, atestat printr-un certificat in limba germana sau engleza.In lipsa acestuia, persoanele respective si cei cu care locuiesc impreuna sunt obligati sa se supuna timp de 10 zile unei izolari la domiciliu sau intr-o locatie adecvata, imediat dupa intrarea in Republica Austria, ale carei costuri trebuie suportate de catre persoana in cauza. Daca un test biologic molecular pentru SARS-CoV-2 efectuat in perioada izolarii este negativ, izolarea instituita pe perioada celor 10 zile se suspenda.Pentru cetatenii terti (non-UE) care vin din Romania intrarea este permisa numai cu test biologic molecular pentru SARS-CoV-2 negativ, dar sunt obligati sa intre in izolare la domiciliu sau intr-o locatie adecvata timp de 10 zile, pe cheltuiala proprie. Daca nu pot demonstra existenta unei locuinte adecvate pentru izolare, li se interzice accesul.Zborurile catre si din Romania raman in continuare suspendate.Tranzitul este permis in regim permanent, fara oprire, pentru cetatenii care vin din Romania si care merg spre destinatii din alte state. Autoritatile locale pot solicita prezentarea unor documente justificative care sa asigure intrarea in tara de destinatie: domiciliu / rezidenta / drept de sedere / contract de munca / orice alta dovada a necesitatii intrarii, de exemplu adeverinta de tratament medical imperios necesar, de studii etc., precum si completarea unei declaratii de tranzit Persoane care vin din urmatoarele state: Andorra, Belgia, Danemarca, Germania, Estonia, Finlanda, Franta, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Croatia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Monaco, Olanda, Norvegia, Polonia, San Marino, Elvetia, Slovacia, Slovenia, Spania, Cehia, Ungaria, Vatican, Marea Britanie, Cipru, pot intra liber in Austria daca prezinta un document care sa ateste dreptul de sedere / resedinta in Austria sau in statele mentionate si fac dovada ca in ultimele 10 zile nu au calatorit in afara Austriei sau a statelor respective.