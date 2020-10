Lista restrictiilor reimpuse in toata Romania in contextul pandemiei de COVID-19. Se interzic pelerinajele la sarbatorile religioase

Nelu Tataru a anuntat ca pentru cetatenii care vin din tari cu indice mai ridicat de infectare cu noul coronavirus decat al tarii noastre se impun o serie de reguli."Suntem pe un trend ascendent", a afirmat Nelu Tataru.El a adaugat ca evaluarea facuta de INSP a aratat ca am avut o crestere a numarului de localitati cu un indice de peste 3 cazuri de imbolnaviri la mia de locuitori."In acest context s-au facut evaluari la tot ce inseamna relaxare sau revenire la normal si actualizari ale listelor tarilor care au un indice ridicat. Ca urmare a acestei actualizari, s-au luat in seara aceasta si anumite decizii. Astfel, pentru cetatenii care vin din aceste tari cu indice mai ridicat decat al tarii noastre se impun si o serie de reguli", a spus Tataru.El a explicat ca pentru cei care vin sa stea pentru trei zile in Romania din aceste tari pot veni cu un test negativ efectuat in ultimele 48 de ore. Cei care vin sa stea o perioada mai lunga intra in carantina 14 zile cu posibilitatea ca in a opta zi sa faca la cerere un test."Restrictiile pot fi amplificate sau retrase. Gestionam o luna septembrie grea, suntem intr-un efort comun - guvern, populatie, autoritati locale - pentru a putea limita transmiterea in comunitate. Haideti sa ne gandim ca putem trata in spitale si pacienti care nu sunt infectati cu Covid. Au si ei dreptul la viata", a mai spus Nelu Tataru.Seful DSU Raed Arafat a anuntat ca "toate comitetele judetene si Bucuresti se vor intruni de urgenta pentru a analiza situatia epidemiologica si sa ia masurile emise in contextul unei incidente de 1,5 cazuri la mia de locuitori in ultimele 14 zile."Masurile analizate in mod deosebit vor fi purtarea mastii in spatiile inchise dar si deschise, in special in spatiile publice aglomerate, adauga Raed Arafat.Alte masuri anuntate de seful DSU:- Carantinarea localitatilor cu 3 la mie in ultimele 14 zile, daca exista focare, daca este raspandire comunitara;- Se interzic evenimentele precum nunti, botezuri, in zone cu incidenta peste 1,5 cazuri la mia de locuitori;- Se sisteaza activitatea restaurantelor in interior in zone cu incidenta peste 1,5;- Se analizeaza suspendarea activitatii pentru o perioada cel putin 30 de zile a agentilor economici care nu respecta regulile;- Sarbatorile religioase sunt permise doar cu participarea persoanelor care au domiciliul in localitate, fara participarea pelerinilor din alte localitati. Riscul major este pe durata transportului, in autocare, e suficienta o singura persoana infectata pentru a se intoarce toti infectati acasa;Masurile anuntate de Raed Arafat se vor aplica, cel mai probabil, si in cazul pelerinajului religios la moastele Sfintei Parascheva din Iasi, aflat in plina desfasurare.