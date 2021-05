Lista rosie a statelor cu risc. Cei care vin din aceste zone nu stau in carantina daca sunt vaccinati. Prezentarea unui test negativ nu ii scuteste de cele 14 zile de caratina

CNSU a introdus, in sedinta de vineri lista rosie a stetelor considerate cu risc epidemiologic.Decizia CNSU stabileste si conditiile in care persoanele care vin din diferite zone sunt scutite de masura carantinei. Raed Arafat a explicat, intr-o conferinta de presa, de ce s-a introdus si lista rosie."Lista este difrentiata pe coduri - verde, galben si rosu, exact dupa incidentele din Romania. Motivul pentru care s-a facut acest lucru este pentru a nu intra brusc tari care ne depasesc cu foarte putin. Daca este in codul galben, persoana nu intra in carantina daca este vaccinata sau prezinta un test PCR, nu mai vechi de 72 de ore. Daca este din zona rosie, fie persoana este vaccinata, fie intra in carantina. Testul nu mai scuteste de carantina", a declarat Raed Arafat.Cei care vin din zona verde nu mai au nevoie de niciun fel de document."Cine vine din zona verde, turistii, nu mai au nevoie de nimic. Asta este vestea buna", a declarat premierul Florin Citu Carantina pentru cei din zona rosie este de 14 zile. Daca fac un test RT PCR si rezultatul este negativ se poate iesi dinc arantina in cea de-a zecea zi.

Anexa Nr 1 - Lista State Cu Risc Epidemiologic Ridicat 14.05.2021 by Laurentiu Sirbu on Scribd

Hotarare CNSU Nr 28 Din 14 05 2021 Modificare HCNSU 9 (1) Transport by Laurentiu Sirbu on Scribd