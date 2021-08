Noua listă a țărilor cu risc epidemiologic. Turcia, SUA, Israel și Muntenegru, printre țările din zona roşie

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat joi Hotărârea numărul 59 prin care se propune modificarea HCNSU nr. 43 din 01.07.2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România şi aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată.Conform hotărârii, în zona roşie au intrat: Turcia, Muntenegru, Statele Unite ale Americii, Israel, Maroc, Puerto Rico, Costa Rica şi Sint Maarten.În zona galbenă au intrat:•din zona roşie, în urma scăderii incidenţei: Olanda, Malta, Kuweit şi Panama;•din zona verde, în urma creşterii incidenţei: Estonia, Lituania, San Marino, Finlanda, Groenlanda, Mexic, Sri Lanka, Liban, Dominica, Bermuda şi Saint Lucia;În zona verde au intrat: Luxemburg, Oman şi Zimbabwe.Persoanele care sosesc în România din state aflate în zona roşie nu intră în carantină dacă sunt vaccinate. De asemenea, copiii cu vârsta sub 6 ani sunt exceptaţi automat de la carantină, iar cei cu vârsta între 6 şi 16 ani sunt exceptaţi dacă prezintă la intrarea în ţară un test cu rezultat negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înainte.Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a anunţat că, în cazul intrării unor ţări pe listele roşii sau galbene, atât timp cât graniţele sunt deschise, rămâne în vigoare contractul cu turistul, astfel că agenţiile de turism nu poartă răspundere pentru modificarea încadrării destinaţiei între data achiziţionării serviciilor turistice şi data întoarcerii.ANAT a precizat că, în cazul intrării unor ţări pe listele roşii sau galbene, atât timp cât graniţele sunt deschise, rămâne în vigoare contractul cu turistul. Agenţia de turism are doar obligaţia de a asigura prompt serviciile turistice, fie ele de cazare, masă sau, după caz, transport , tururi opţionale, ghid, transfer etc. potrivit ofertei iniţiale, spun reprezentanţii ANAT."Decizia intrării anumitor ţări pe lista roşie, respectiv galbenă din punct de vedere al riscului epidemiologic aparţine Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) iar culorile sunt raportate strict la situaţia epidemiologică a României. De exemplu, Turcia este roşie pentru România dar poate fi verde sau galbenă pentru altă ţară.În ultima vreme, agenţiile de turism s-au confruntat cu turişti nemulţumiţi care au rezervări în special în ţările aflate pe lista roşie şi care solicitau returnarea banilor sau reprogramare. Menţionăm că agenţiile nu poartă vreo responsabilitate pentru intrarea unei ţări pe lista roşie, cât timp acea destinaţie este deschisă. În plus, există posibilitatea vaccinării, în prezent, la îndemână pentru majoritatea turiştilor, alături de dovada trecerii prin boală, deci imunizare”, a subliniat Cristian Vlad, preşedintele Consiliului Regional Centru al ANAT.De asemenea, ANAT le recomandă turiştilor încheierea de asigurări storno, respectiv de călătorie."Aceste asigurări au preţuri foarte accesibile şi pot acoperi multe situaţii imprevizibile, care pot fi dovedite, precum îmbolnăviri sau accidente. Menţionăm că asigurarea storno nu acoperă situaţii precum trecerea unei ţări pe lista roşie", adaugă reprezentanţii ANAT.