Lista tarilor care restrictioneaza accesul romanilor, din cauza epidemiei de Covid-19. Masurile impuse de aceste state

- De pe 1 iunie, Albania si-a deschis granitele pentru toti turistii. Cetatenii romani se pot deplasa catre Albania pe cale terestra. De pe aeroportul Tirana se poate zbura catre Viena, Roma, Belgrad, Milano, Frankfurt si Atena. Calatoriile interurbane sunt permise pe teritoriul Albaniei. In schimb, transportul urban in comun si interurban sunt momentan interzise. De asemenea, si adunarile mari de tipul conferintelor sau protestelor sunt interzise.- Cetatenii romani care au ca destinatie finala Austria pot intra pe teritoriul tarii doar daca prezinta un certificat medical, in limba engleza sau germana, de test negativ pentru SARS-CoV-2, nu mai vechi de 4 zile. In absenta certificatului, cetatenii romani care au ca destinatie finala Austria vor trebui sa intre in autoizolare pentru o perioada de 14 zile. Amenda pentru nerespectarea acestei masuri poate ajunge pana la 1.450 de euro.Exista si posibilitatea ca aceasta categorie de cetateni sa fie testati la intrarea in Austria. In cazul unui test negativ masura autoizolarii nu mai este necesara. In schimb, daca Austria este doar tara de tranzit, masura autoizolarii nu se va mai aplica.Cetatenii romani care ajung pe teritoriul Austriei trebui sa respecte urmatoarele masuri: distantarea de cel putin un metru fata de alte persoane, purtarea mastii de protectie in mijloacele de transport in comun, unitati medicale, sau in unitatile care ofera servicii unde distanta sociala nu poate fi respectata si organizarea de evenimente cu participarea a cel mult 100 de persoane.- Cetatenii romani pot intra pe teritoriul Belgiei fara restrictii. Autoritatile belgiene recomanda, in schimb, vigilenta crescuta si vizita medicala cu privire la prezenta/aparitia unor eventualele simptome de Covid 19. Romania se afla pe lista statelor din zona potrocalie.Cetatenii romani care ajung pe teritoriul Belgiei trebui sa respecte urmatoarele masuri: respectarea masurilor de igiena si de distantare sociala, privilegierea activitatilor in exterior, adoptarea de precautii si masuri suplimentare in prezenta persoanelor care prezinta riscuri, partriciparea la activitati de grup cu maxim 15 persoane, inclusiv copiii.Purtarea mastii de protectie in transporturile publice si respectarea distantarii sociale este obligatorie pentru toti calatorii in varsta de peste 12 ani. Din 11 iulie purtarea mastii de protectie in unitatile de comert, lacasuri de cult, amfiteatre si sali de conferinta, in salile de spectacole si cinematografe precum si in alte spatii publice inchise a devenit obligatorie.- Cetatenii romani pot tranzita Bosnia si Hertegovina in scopul revenirii in statul de resedinta, insa nu se pot caza pe teritoriul acestui stat. Tranzitul in scop turistic nu este permis, cu exceptia coridorului Neum (Croatia-Bosnia si Hertegovina-Croatia). Printre exceptiile pentru accesul in tara sunt strainii care calatoresc in scop de munca / afaceri (cu conditia sa prezinte documente doveditoare in acest sens si certificat medical nu mai vechi de 48 de ore, care sa ateste ca titularul nu este infectat cu COVID-19),personalul medical care se deplaseaza in Bosnia si Hertegovina in scopul exercitarii profesiei sau persoanele care au nevoie de tratament medical de urgenta. Lista completa a exceptiilor poate fi gasita aici Cetatenii romani care revin in tara de resedinta pe cale rutiera trebuie sa stie ca pot trece pe la urmatoarele puncte de trecere a frontierei:Croatia: Velika Kladusa, Bosanski Novi, Bosanska Kostajnica, Gradina, Bosanski Brod, Bosanski Samac, Orasje, Brcko (traficul este inchis pentru autovehicule de marfa si pentru autobuze dinspre/catre podul Brcko-Gunja), Ivanica, Trebimlja, Neum II, Neum I, Doljani, Zvirici, Bijaca, Crveni Grm, Orahovlje, Gorica, Prisika, Kamensko, Osoje, Strmica, Ripac, Izacic, Bosanska GradiskaSerbia: Bosanska Raca, Popovi, Sepak, Karakaj, Bratunac, Skelani, Vardiste, UvacMuntenegru: Vitine, Klobuk, ZupciUrmatoarele puncte de trecere a frontierei sunt inchise:Bosanska Dubica, Brcko (traficul este inchis pentru autovehicule de marfa si pentru autobuze dinspre/catre podul Brcko-Gunja), Gabela Polje, Hadzin Potok (cu Croatia)Metaljka, Hum, Deleusa - inchis pentru modernizare (cu Muntenegru)Circulatia trenurilor internationale catre Bosnia si Hertegovina este momentan oprita, iar cursele interne au fost reduse substantial. Lista actualizata a rutelor interne functionale poate fi gasita aici Aeroporturile internationale au fost redeschise la 1 iunie 2020. Nu exista curse directe catre Romania.Bulgaria - Pana pe 31 iulie 2020 in Bulgaria este instaurata situatie de urgenta epidemiologica. Cetatenii romani pot intra pe teritoriul Bulgariei fara restrictii si nu vor fi supusi masurii de carantinare. La intrarea in Republica Bulgaria, persoanele care nu sunt plasate in carantina, precum si persoanele care tranziteaza teritoriul Republicii Bulgaria, trebuie sa prezinta autoritatilor de sanatate publica de la frontiera o declaratie pe proprie raspundere, prin care se obliga sa respecte masurile anti-epidemiologice.Prin declaratia pe propria raspundere, persoana va preciza ca:- Nu are simptome specifice imbolnavirii cu COVID-19- Nu a avut contact cu bolnav de COVID-19 in ultimele 14 zile si nu este pusa sub carantina.- A luat cunostinta de situatia epidemiologica din Republica Bulgaria, precum si de riscurile privind infectarea si agentul cauzator al imbolnavirii cu COVID-19- Va respecta masurile anti-epidemiologice introduse pe teritoriul Republicii Bulgaria prin ordinele ministrului sanatatii- Calatoreste pe propriul sau risc- Scopul calatoriei- Se angajeaza sa paraseasca fara intarziere teritoriul Republicii Bulgaria (se aplica doar persoanelor care tranziteaza teritoriul Republicii Bulgaria).Pentru furnizarea de date false, raspunde conform prevederilor legislatiei Republicii BulgariaPunctele de frontiera cu Romania, Lipnita-Kainardja si Dobromir-Krushari, sunt inchise.Temporar, intrarea in Bulgaria pe cale aeriana, navala, feroviara si rutiera este interzisa. Exceptiile de la aceasta regula pot fi gasite aici - Intrarea pe teritoriul Cehiei se face respectand regulile aferente zonelor de risc. Pe baza situatiei epidemiologice statele au fost impartite in 3 categorii: risc scazut (verde), risc mediu (portocaliu), risc inalt (rosu).Potrivit datelor ultimei actualizari din 15 iunie 2020, Romania se afla in categoria tarilor cu risc scazut. Prin urmare, la intrarea in Cehiam cetatenii romani nu au obligatia de a prezenta rezultatul negativ al testarii si nici nu trebuie sa intre in carantina.Cetatenii romani rezidenti intr-unul dintre statele cu risc mediu sau inalt nu pot intra pe teritoriul ceh. Exceptie fac lucratorii in domeniul transporturilor internationale, serviciilor sociale, serviciilor de urgenta sau al infrastructurii critice, persoanele care calatoresc in interes economic sau pentru studii dar acestia trebuie sa prezinte la intrarea in Cehia rezultatului negativ al unei testari PCR si documente doveditoare ale scopului calatoriei.Cetatenii romani rezidenti in state de risc mediu si inalt si care intentioneaza sa tranziteze Cehia, in scopul repatrierii, trebuie sa contacteze cu minim 3 zile in avans, sectia consulara a Ambasadei Romaniei la Praga prin e-mail la adresa: praga.consul@mae.ro si sa furnizeze datele urmatoare: numele si prenumele, data nasterii, seria si numarul documentelor de calatorie (carte de identitate, pasaport, titlu de calatorie), mijlocul de transport, data de efectuare a tranzitului, punctul de granita la intrarea in Cehia, traseul urmat in Cehia si punctul de trecere a frontierei la iesirea din Cehia.Cetatenii romani care ajung pe teritoriul Cehiei trebie sa respecte urmatoarele masuri de siguranta: pastrarea distantei sociale de 2 metri la deplasarea in afara domiciliului, cu exceptia membrilor aceleiasi familii, purtarea mastilor de protectie in spatiile comerciale, restaurante, muzee, galerii de arta, teatre si sali de cinema.Strainii care au nevoie de informatii suplimentare pot scrie autoritatilor cehe la adresa de e-mail pobyty@mvcr.cz sau pot suna la urmatoarele numere de telefon in intervalul orar 8:00-16:00: +420 974 815 394, +420 974 815 395, +420 974 815 396- Cetatenii romani care calatoresc in Cipru trebuie sa prezinte la intrarea in tara un certificat de sanatate.- Croatia permite intrarea fara restrictii a cetatenilor statelor membre UE si membrilor familiilor acestora. De asemenea, aceste persoane nu mai sunt obligate sa intre in autoizolare.Pentru a reduce timpii de asteptare la punctele de frontiera, cetatenilor straini le este recomandat sa acceseze website-ul entercroatia.mup.hr si sa completeze chestionarul privind intrarea lor in Croatia.La intrarea in Republica Croatia, ofiterii de frontiera vor oferi un prospect care contine instructiuni si recomandari emise de Institutul Croat de Sanatate Publica, care trebuie respectate in urmatoarele 14 zile.Cetatenii romani care se deplaseaza cu masina pe ruta Romania-Croatia trebuie sa stie ca frontierele terestre cu Ungaria, Slovenia, Serbia, Muntenegru si Bosnia si Hertegovina sunt deschise atat transporturilor de marfuri, cat si traficului de pasageri. Transportul public feroviar international a fost reluat incepand cu 15 iunie, cu respectarea masurilor epidemiologice in vigoare.Transportul public feroviar international a fost reluat incepand cu 15 iunie, cu respectarea masurilor epidemiologice in vigoare.Pe teritoriul Croatiei purtarea mastilor de protectie in mijloacele de transport comun este obligatorie.- Danemarca permite intrarea pe teritoriul sau cetatenilor romani daca dovedesc ca au o rezervare de cel putin 6 nopti la o unitate de cazare din Danemarca (care sa contina toate numele celor care au rezervat si perioada rezervata).- Toate restrictiile pentru cetatenii romani au fost elemininate incepand cu 15 iunie 2020. Totodata, cetatenii romani, pot calatori in Elvetia impreuna cu membrii lor de familie, indiferent de nationalitatea acestora din urma.La data de 8 iunie 2020, au fost redeschise toate aeroporturile din Elvetia.Transportul feroviar se desfasoara in conditii normale, cu respectarea masurilor de igiena si de distantare sociala. Se recomanda purtarea mastii de protectie in toate mijloacele de transport in comun.Informatii cu privire la conditiile de calatorie in si din Elevtia pot fi accesate aici De asemenea, cetatenii romani pot solicita informatii de la autoritatile elvetiene linia telefonica +41 58 463 0000, intre orele 6-23.- Pentru perioada 13-20 iulie 2020 cetatenii romani care intra pe teritoriul Estoniei sunt obligati la masura autoizolarii, timp de 14 zile.Transportatorii internationali de marfa, alimente si consumabile medicale, precum si persoanele care ofera servicii vitale, cum ar fi furnizorii de combustibil, posesorii de permise de sedere/membrii de familie ai acestora/personal diplomatic reprezinta exceptii de la interdictia de intrare pe teritoriul Estoniei, daca nu prezinta simptome de COVID-19.Cetatenii straini vor primi permisiunea de tranzitare a Estoniei in drum spre tara de origine doar daca nu prezinta simptome de COVID-19.La data de 16 martie 2020, in Estonia a fost lansata linia telefonica 1247 Alert Center, care ofera informatii despre COVID-19.- Persoanele sosite din statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate sa ramana in carantina la domiciliu timp de 14 zile de la data intrarii pe teritoriu tarii.Din data de 4 mai, autoritatile din Rusi pun la dispozitie o rubrica speciala COVID-19, care reuneste toate masurile adoptate pana in prezent pentru sprijinirea cetatenilor si a agentilor economici in contextul pandemiei. Rubrica poate fi accesata aici - Intoarcere in Finlada este permisa cetatenilor romani care au domiciliul sau resedinta in Finlanda si membrilor de familie ai acestora cu exceptia calatoriilor in interes de munca si alte calatorii esentiale Incepand cu data de 15 iunie 2020, carantina voluntara la adresa de domiciliu sau resedinta este recomandata tuturor celor care intra in Finlanda, la intoarcerea din state care sunt inca supuse controlului la frontierele interne sau externe.Purtarea mastii de protectie pe teritoriul Finlandei nu este obligatorie. In schimb, adunarile publice mai mari de 10 persoane sunt interzise, urmand ca restrictiile sa fie ridicate treptat pana la sfarsitul lunii iulie.- Franta a ridicat restrictiile privind accesul pe teritoriul sau pentru cetatenii din spatiul european incepand cu 15 iunie 2020. Prin urmare, nu mai este necesar documentul justificativ tip si nu se mai aplica masura de izolare.Purtarea mastii de protectie in transportul in comun ramane obligatorie pana in luna noiembrie.Numarul de telefon verde 0 800 130 000 este pus la dispozitie pentru a raspunde la intrebarile despre noul SARS COV 2, non-stop, sapte zile pe saptamana.- Data fiind aparitia unor situatii in care unor persoane le-a fost refuzata imbarcarea la bordul aeronavelor dinspre Romania spre Germania (ca urmare a neactualizarii procedurilor interne specifice in acord cu regimul oficial german de trecere a frontierei), este recomandat ca cei care au resedinta sau locul de munca in Germania sa aiba asupra lor documente doveditoare in acest sens.Purtarea mastii de protectie in mijloacele de transport in comun si in magazine, precum si respectarea regulilor de igiena si pastrarea distantei sociale (1,5-2m) in spatiul public este obligatorie.- Incepand cu 15 iulie 2020, ora 6:00, toti cetatenii straini care intra in Grecia pe cale rutiera prin punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas in scop turistic sunt obligati sa prezinte un test negativ pentru infectia cu COVID-19 efectuat cu maximum 72 de ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Greciei. Testele trebuie efectuate in laboratoare acreditate, iar certificatele trebuie sa fie emise in limba engleza si sa contina numele si prenumele persoanei testate, precum si seria si numarul cartii de identitate sau ale pasaportului persoanei respective.Prezentarea acestui test nu exclude obligatia de completare a formularului electronic cu 24 de ore anterior momentului intrarii pe teritoriul Greciei si nici posibilitatea testarii aleatorii la intarea pe teritoriul Republicii Elene.Platforma electronica care permite completarea formularului nu va fi disponibila pana marti, 14 iulie, ora 00:01 pentru intrarea in Grecia pe cale rutiera. Astfel, cetatenii romani care au completat deja aceste formulare vor putea intra in Grecia prin punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas, iar cei care nu au formularul completat pana la acest moment vor trebui sa isi reprogrameze calatoria incepand cu miercuri, 15 iulie.Incepand cu data de 9 iulie 2020 completarea obligatorie a formularului electronic de catre persoanele care intra pe teritoriul Greciei (pe cale aeriana, rutiera sau maritima) trebuie facuta cu cel putin 24 de ore inainte de sosirea in Republica Elena. Nerespectarea obligatiei de a completa acest formular este sanctionata cu o amenda de 500 de euro, potrivit legislatiei elene in vigoare.Pentru a evita timpii suplimentari de asteptare la frontiera, este obligatorie completarea formularului disponibil in limba engleza la adresa https://travel.gov.gr si obtinerea in timp util a codului de confirmare a inregistrarii care va trebui prezentat la frontiera, in format digital sau tiparit.Dupa completare, solicitantii vor primi pe adresa de e-mail utilizata la completarea formularului un cod unic de confirmare a inregistrarii, care trebuie prezentat autoritatilor de frontiera (in format electronic sau tiparit), in momentul intrarii pe teritoriul elen.Masura se aplica atat la punctele de frontiera terestre (inclusiv in punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas), cat si in aeroporturi si in porturi, pana la data de 31 august 2020.Pot fi efectuate teste aleatorii pentru depistarea infectarii cu Covid-19. Dupa efectuarea testarii, persoanele in cauza isi vor continua calatoria catre destinatia finala in asteptarea rezultatului, care este comunicat in 24 de ore. Autoritatile elene recomanda ca, pana la comunicarea rezultatului, persoanele testate sa pastreze distantarea sociala, sa respecte recomandarile adoptate la nivel local si sa isi monitorizeze starea de sanatate pentru identificarea unor eventuale simptome specifice infectiei cu COVID-19.Persoana testata este contactata telefonic doar in situatia in care rezultatul testului este pozitiv, fiind apoi plasata in carantina cu suportarea cheltuielilor aferente de catre statul elen. Refuzul efectuarii testarii se sanctioneaza cu amenda in cuantum de 500 euro. De asemenea, in cazul in care o persoana este testata pozitiv si supusa unor masuri specifice de izolare si nu respecta aceste dispozitii, este sanctionata cu amenda de pana la 5000 de euro.In perioada 1-15 iulie 2020, accesul rutier pe teritoriul elen in scop de vizita/turistic se face doar prin punctul de trecere al frontierei Kulata (Bulgaria) - Promachonas (Republica Elena), in timp ce pentru celelate categorii de calatorii esentiale (serviciu, afaceri, studii, scopuri medicale, etc) traficul esential se poate desfasura prin orice punct de trecere al frontierei (Nymfeia, Krystallopigi, Kakavia, Kipi, Evzoni).Iesirea de pe teritoriul Republicii Elene se mai poate efectua, in prezent, prin punctele de frontiera terestra, cu mentiunea ca ultimele doua puncte de frontiera pot fi inchise in orice moment fara preaviz:Promachonas (Serres) - Kulata (Bulgaria)Nymfeia (Komotini) - Makaza (Bulgaria)Evzoni (Kilkis) - Bogoroditsa (Macedonia de Nord)La intrarea in Grecia strainii sunt obligati sa prezinte fie codul QR, fie mesajul de confirmare primit.Zborurile internationale sunt permise pe aeroporturile din Grecia. La imbarcare pasagerii sunt obligati sa prezinte, pe langa documentele de calatorie si bilete si codul QR sau mesajul de confirmare primit, in caza contrar fiindu-le refuzata imbarcarea la bordul aeronavei.Cetatenii romani pot fi supusi in mod aleatoriu unui test, fiind mai apoi liberi sa se deplaseze catre destinatia finala, unde vor astepta rezultatul testului. Daca testul este pozitiv, vizitatorul plasat in carantina timp de 14 zile.La zborurile efectuate pe aeroportul din Salonic toti pasagerii vor fi testati la sosire. Este obligatorie sederea pentru o noapte, fie la un hotel desemnat, fie la un hotel/resedinta la alegere (in Salonic), pana la obtinerea rezultatului testului. Daca rezultatul testului este negativ, pasagerii se pot deplasa catre destinatia finala. Daca testul este pozitiv, vizitatorul este plasat in carantina timp de 14 zile.Tuturor persoanelor care doresc sa intre pe teritoriul Greciei le este recomandat sa consulte informatiile disponibile pe website-ul Visit Greece ( http://www.visitgreece.gr ). Totodata, este disponibila, in mod gratuit, aplicatia "Visit Greece", care va putea fi descarcata inainte sau la sosirea in Grecia.Au fost deschise plajele organizate, cu respectarea masurilor de distantare sociala, iar protectia civila, politia locala si municipala colaboreaza cu primariile si cu mediul de afaceri pentru a-i sfatui pe turisti si pe angajatii din sectorul turistic asupra masurilor de igiena, protectie si distantare.Pentru informatiile referitoare la coronavirus cetatenii romani pot suna la numarul de urgenta 1135, operational non-stop, si pot accesa o harta interactiva cu informatii actualizate: https://coronavirus.pineza.eu/ Eventualele disfunctionalitati legate de nerespectarea masurilor de preventie de catre operatorii unitatilor de cazare pot fi semnalate la numarul de telefon 1572 al Ministerului Turismului din Republica Elena.- In prezent, nu exista restrictii de intrare in Irlanda. Cu toate acestea, pana la data de 20 iulie 2020 autoritatile irlandeze impun obligativitatea pentru toti cetatenii care sosesc in Irlanda sa completeze un formular de localizare. Dupa intrarea in Irlanda, toti cetatenii vor trebui sa se izoleze pentru o perioada de 14 zile. Formularul de localizare - www.gov.ie/locatorform- este folosit de autoritatile irlandeze pentru monitorizarea respectarii faptului ca cetatenii se vor izola la adresa indicata. Persoanele care nu se supun acestei masuri sau vor furniza informatii false risca o amenda de pana la 2500 euro sau pana la sase luni de inchisoare . Sunt exceptati de la masura izolarii cetatenii din Irlanda de Nord.Autoritatile irlandeze de sanatate publica solicita oricarei persoane care soseste in Irlanda, sa se izoleze, exceptia de la aceste prevederi o reprezinta cetatenii din Irlanda de Nord care intra in Irlanda folosind granita terestra, precum si furnizorii de servicii esentiale ale lantului de aprovizionare, cum ar fi transportatorii, pilotii, personalul maritim si membrii misiunilor diplomatice.- Islanda si-a deschis granitele pentru cetatenii romani. Calatorii care doresc sa evite carantina de 14 zile si sosesc pe Aeroportul International Keflavik sau alte aeroporturi si porturi internationale vor putea opta pentru efectuarea unui test pentru depistarea COVID-19. Fiecare testare costa aprox. 70 EUR, daca este solicitata si achitata la punctul de trecere a frontierei si aprox. 57 EUR, daca este solicitata si achitata online, in avans (cu cel putin 24h inainte de efectuarea calatoriei).Pasagerii care sosesc in afara programului de lucru, cu un zbor necomercial, pot solicita sa fie testati pe loc contra sumei de aprox. 191 EUR. Copiii nascuti incepand cu anul 2005 sunt exceptati de la obligativitatea testarii sau a plasarii in carantina. De asemenea, anterior efectuarii calatoriei in Islanda, calatorii trebuie sa completeze un formular electronic de pre-inregistrare, disponibil la https://heimkoma.covid.is/, iar la sosirea in Islanda este de preferat sa descarce aplicatia de monitorizare a transmiterii infectiilor Rakning C-19, disponibila la https://www.covid.is/app/en.Persoanele care prezinta simptome specifice infectarii cu COVID-19, asa cum sunt definite de catre Directoratul pentru Sanatate din Islanda, au dreptul sa fie testate gratuit la un centru de sanatate.Persoanele care nu prezinta simptome specifice infectarii cu COVID-19, asa cum sunt definite de catre Directoratul pentru Sanatate din Islanda, dar solicita sa fie testate la un centru de sanatate vor trebui sa suporte costul procedurii, in valoare de aprox. 72 EUR/testare, la care se adauga costurile aferente programarii.Persoanele care suspecteaza infectarea cu COVID-19 trebuie sa apeleze numarul +354 544 4113 si sa urmeze instructiunile autoritatilor.- Cetatenii romani se pot deplasa fara restrictii din si inspre Italia si nu trebuie sa justifice motivele calatoriei si nu vor mai fi supusi obligatiei de autoizolare pentru 14 zile.Cetatenii romani care au vizitat tari ale Uniunii Europene, tari ale Acordului Schengen, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino si Statul Vatican in cele 14 zile anterioare intrarii in Italia nu vor fi supusi autoizolarii.Purtarea mastii de protectie este obligatorie in spatiile publice inchise, inclusiv in mijloacele de transport si in cazurile in care nu se poate mentine distanta de siguranta intre persoane. Masura nu se aplica copiilor cu varste sub 6 ani. In acest sens, se pot utiliza masti de unica folosinta, lavabile sau dispozitive artizanale care permit acoperirea nasului si a gurii. Se recomanda utilizarea mastii si in spatiile in aer liber aglomerate.- Cetatenii romani care intra pe teritoriul Letoniei sunt obligati sa se autoizoleze pentru 14 zile.Purtarea mastii de protectie este obligatorie in mijloacele de transport in comun.Lituania - Lituania a interzis intrarea cetatenilor romani pe teritoriul national.- Nu exista restrictii de intrare pe teritoriul national. Au fost eliminate aproape integral restrictiile sociale, cu exceptia organizarii marilor manifestari publice care nu sunt autorizate pana pe data de 31 iulie 2020. Sunt mentinute masurile sanitare, precum purtarea unei masti de protectie si pastrarea distantei minime de securitate acolo unde se impune.- Accesul tuturor strainilor este permis in Macedonia de Nord, fara indeplinirea unor conditii prealabile. De la aceeasi data, transportul international organizat este restabilit. Cetatenii romani din Macedonia de Nord se pot intoarce in Romania pe cale terestra prin Bulgaria, prin punctul de frontiera Deve Bair / Kjostendil sau prin Serbia, prin punctul de frontiera Tabanovce / Preshevo.Purtarea mastii de protectie este obligatorie in afara domiciliului, respectiv in spatiile publice inchise sau in aer liber (magazine, piete, transport in comun etc.). Este interzisa prezenta grupurilor mai mari de 2 persoane in spatiile publice (copiii sub 14 ani nu sunt inclusi).- Malta a interzis intrarea cetatenilor romani pe teritoriul national.Muntenegru - Cetatenii romani pot intra pe teritoriul national. Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani ca accesul in Muntenegru sa se faca in baza pasaportului valabil, pentru a putea face dovada datelor de intrare/iesire si sa tranziteze Serbia fara opriri.In cazul sosirii cetatenilor romani in Muntenegru prin tranzitarea statelor nemembre UE, este permis accesul in Muntenegru doar daca nu s-au oprit in tarile de tranzit, ceea ce se dovedeste prin datele de intrare/iesire din aceste tari.- Norvegia permite accesul pe teritoriul national cetatenilor UE care doresc sa-si viziteze familia, urmeaza sa studieze, urmeaza sa ocupe un loc de munca, a caror partenera de viata din Norvegia urmeaza sa nasca, care au un membru de familie bolnav si care nu este cetatean norvegian.- Cetatenii UE pot intra in Polonia fara restrictii si fara obligativitatea carantinarii. Incepand din 13 iunie 2020 Polonia a restabilit traficul complet la punctele de frontiera cu statele UE.- Incepand cu ora 00:00 a zilei de 1 iulie 2020 si pana la ora 23:59 a zilei de 15 iulie 2020 este autorizat traficul aerian spre si dinspre Portugalia a tuturor zborurilor din si spre tarile care fac parte din Uniunea Europeana.- Cetatenilor care se deplaseaza din Romania in Olanda le va fi recomandata in mod ferm auto-izolarea la domiciliu pentru o perioada de 14 zile din momentul intrarii pe teritoriul national.Pasagerii care sosesc in Olanda din zonele cu risc ridicat trebuie sa completeze o declaratie de sanatate obligatorie. Companiile aeriene trebuie sa solicite pasagerilor aceasta declaratie.- Cetatenii romani nu sunt supusi obligativitatii autoizolarii daca ajung in Anglia dintr-unul din statele care se afla pe lista exceptiilor. Lista poate fi accesata aici - Pana la data de 15 iulie 2020 intrarea pe teritoriul Republicii Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat este interzisa cetatenilor straini si apatrizilor. Printre exceptii se numara membrii de familie ai cetatenilor din Moldova, persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritati , persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent.Persoanele care traverseaza frontiera de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova vor completa, in mod obligatoriu, fisa epidemiologica, si vor semna declaratia pe propria raspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 zile in locurile determinate. Exceptiile pot fi verificate aici - Este permis accesul strainilor care indeplinesc conditiile legale de intrare (http://belgrad.mae.ro/node/177). La intrarea pe teritoriul Serbiei, autoritatile de frontiera vor inmana pasagerilor un document in limbile sarba si engleza continand informatii privind masurile ce trebuie respectate pe teritoriul Serbiei in contextul epidemiei COVID-19.La granita terestra romano-sarba sunt deschise in prezent traficului rutier de marfuri si de persoane punctele de trecere Srpska Crnja-Jimbolia, Stamora Moravita, Portile de Fier I, iar pentru traficul feroviar de marfuri punctele de trecere Jimbolia/Srpska Crnja si Stamora Moravita/Vatin.Punctele de frontiera intre Romania si Serbia care au fost inchise sunt urmatoarele: Valcani-Vrbica (rutier), Comlosu Mare - Nakovo (rutier), Foeni - Jasa Tomic (rutier), Naidas -Kaluderovo (rutier), Portile de Fier 2 - Djerdap 2 (rutier), Moldova Veche - Golubac (fluvial), Svinita - Donji Milanovac (fluvial), Orsova - Tekija (fluvial), Portile de Fier/Drobeta - Kladovo (fluvial).Personale care nu detin un mijloc propriu de transport trebuie sa stie ca nu exista legaturi rutiere dinspre si catre Romania (nu a fost reluat transportul rutier de persoane catre Romania).- Cetatenii romani pot tranzita teritoriul Republicii Slovace in scopul repatrierii sau al deplasarii in statul UE de destinatie, fara aprobare prealabila din partea autoritatilor slovace si fara prezentarea testului negativ pentru COVID-19, cu conditia ca deplasarea sa aiba loc fara oprire, in decurs de maxim 8 ore de la intrarea pe teritoriul Slovaciei, inclusiv pentru realimentarea cu combustibil.Cetatenii romani care sosesc in acest stat trebuie sa intre in izolare la resedinta temporara (hotel, unitate de cazare etc.) si sa efectueze un test RT PCR pentru COVID-19 in Republica Slovaca, dupa a 5-a zi de izolare. Daca testul este negativ, isi pot continua sejurul.Romania este considerata tara de risc sub aspectul situatiei epidemiologice privind pandemia de COVID-19.- Tranzitul cetatenilor romani spre Romania nu este restrictionat, cu conditia parasirii teritoriului sloven in maxim 12 ore (sunt acceptate scurte opriri pentru alimentare cu combustibil, masa, cafea, toaleta, odihna etc., fara a innopta in Slovenia). Tranzitul cetatenilor romani spre alte state europene este permis in anumite conditii: sa poata dovedi motivul deplasarii (faptul ca sunt rezidenti sau au domiciliul, ca au un contract de munca sau o problema medicala de rezolvat in tara de destinatie; turismul si calatoriile de afaceri nu sunt incluse in lista de exceptii. Si in cazul tranzitului spre alte state europene se aplica regula parasirii teritoriului sloven in maxim 12 ore.Pentru deplasarile pe cale rutiera, autoritatile romane recomanda achizitionarea unei vignete care dovedeste plata taxei de autostrada inainte de a intra in Slovenia sau de la prima statie de alimentare cu combustibil (imediat dupa trecerea frontierei). Conform indicatiilor de pe verso, vigneta se lipeste obligatoriu pe parbriz. Amenda pentru lipsa vignetei sau lipirea ei necorespunzatoare este de 300 euro.Pe cale ferata nu exista trenuri directe spre/din Romania.Pe cale aeriana nu exista curse directe spre/din Romania.Pe cale maritima se aplica regulamentele internationale si europene privind schimburile de echipaj, fara carantina, cu conditia ca personalul sa prezinte certificat medical COVID-negativ eliberat cu maxim 36 de ore inainte.Purtarea mastii de protectie este obligatorie in spatii inchise, inclusiv in mijloacele de transport in comun, precum si folosirea dezinfectantului pentru maini, iar incepand cu 9 iulie sunt interzise adunari /grupuri mai mari de 10 persoane.- Persoanele care intra pe teritoriul Spaniei nu sunt obligate sa intre in carantina, dar trebuie sa completeze un chestionar privind starea de sanatate (daca prezinta simptome COVID-19, daca a fost in contact cu persoane contagiate sau daca a fost internat in spital in ultimele 14 zile) si o fisa privind domiciliul/ resedinta/ hotelul la care poate fi gasit in Spania precum si un numar de telefon.Purtarea mastii de protectie este obligatorie in locurile publice, transportul public si privat (daca pasagerii nu coabiteaza), daca nu se poate respecta distanta de 1,5-2 m. Nerespectarea acestei masuri se sanctioneaza cu amenda in valoare de 100 euro.In cazul semnalarii unei infectari testul pentru coronavirus trebuie realizat cat mai repede posibil.In cazul semnalarii unei infectari testul pentru coronavirus trebuie realizat cat mai repede posibil.- Nu sunt restrictii de intrare aplicate cetatenilor romani care vin din Romania sau din state UE/SEE/Elvetia. Cetatenii romani care sosesc in Suedia venind din state non-UE, non-SEE, non-CH, pot intra in Suedia daca au drept de sedere, daca sunt in tranzit spre tara de resedinta, daca sunt transportatori sau daca se incadreaza in alta categorie de exceptii precizate aici Doar cazurile cu simptome grave si persoanele cu simptome din grupe de risc sunt testate.- Incepand cu data de 11 iunie 2020, a fost ridicata masura inchiderii frontierelor terestre, aeriene, maritime si a obligativitatii efectuarii celor 14 zile de carantina la intrarea in Turcia.La intrarea in Turcia vor fi efectuate controale de sanatate tuturor cetatenilor turci si straini. In cazul descoperirii simptomelor specifice COVID-19 vor fi efectuate gratuit testele pentru coronavirus.Traficul aerian dintre Romania si Turcia este in continuare suspendat, in baza reglementarilor privind starea de alerta in vigoare pe teritoriul Romaniei.- In functie de situatia epidemiologica, statele au fost impartite in doua categorii: risc crescut (rosu), risc scazut (verde). La 14 iunie, potrivit evaluarii autoritatilor ucrainene, Romania se afla in categoria statelor cu risc scazut - verde (cu 24,2 cazuri active la 100.000 de locuitori).Cetatenii romani domiciliati/rezidenti in Romania sau intr-unul din statele din categoria verde pot intra pe teritoriul Ucrainei fara a mai fi nevoiti sa efectueze perioada de carantina sau de autoizolare.Cetatenii romani care, in ultimele 14 zile, au fost intr-o tara din categoria rosie si intentioneaza sa calatoreasca in Ucraina, vor intra in carantina. Alternativ carantinei, exista varianta autoizolarii la domiciliu, daca cetatenii romani care ajung in Ucraina consimt acest lucru prin inscrierea in aplicatia Guvernului Ucrainei, "Activ de acasa" (pentru a utiliza aplicatia este necesara o cartela SIM cu numar de UA +380).Lista statelor care fac parte din categoria rosie si verde poate fi consultata pe site-ul Ministerului Sanatatii al Ucrainei, accesand link-ul: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov, sectiunea "Date actualizate privind COVID-19 / AКТУAЛЬНІ ДAНІ ПО COVID-19". Actualizarea listei se face la fiecare 3 zile.Ungaria - Conditiile de intrare vizeaza clasificarea statelor de provenienta a persoanelor care doresc sa intre in Ungaria pe trei categorii: zona verde - fara restrictii, zona galbena - cu restrictii si zona rosie - nu este permisa intrarea.Astfel, conform informatiilor comunicate public de catre autoritatile ungare, Romania a fost inclusa pe lista statelor galbene. In consecinta, cetatenilor care intra in Ungaria din Romania le sunt aplicabile urmatoarele dispozitii:- la intrarea in Ungaria vor fi supusi examinarii medicale, iar in cazul in care prezinta simptome specifice infectarii cu COVID-19, nu li se va permite accesul in Ungaria;- in situatia in care nu prezinta simptome, acestia vor fi obligati sa intre in carantina pe teritoriul Ungariei pentru o perioada de 14 zile (institutionalizata sau prin izolare la domiciliu), fiind luati in evidentele autoritatilor sanitare ungare.Cu toate acestea, intrarea pe teritoriul Ungariei va fi permisa, fara impunerea masurii carantinei sau autoizolarii, cetatenilor care vin din Romania si care prezinta la punctul de frontiera doua teste moleculare negative pentru infectia cu SARS-CoV-2 efectuate in ultimele cinci zile. Cele doua teste trebuie efectuate la o diferenta de 48 de ore unul de celalalt, iar certificatele trebuie sa fie emise in limba maghiara sau engleza.Totodata, MAE precizeaza ca autoritatile ungare pot permite accesul, pentru o perioada de maximum 24 ore, pentru cetatenii anumitor state vecine cu Ungaria, pe o raza de maximum 30 de kilometri de la frontiera.Lucratorii sezonieri din Romania pot, de asemenea, intra pe teritoriul Ungariei, cu conditia ca angajatorul ungar sa transmita politiei ungare un formular electronic cu datele de identificare ale acestora. Punctele de trecere a frontierei in acest scop vor fi stabilite de conducerea politiei ungare.Cu privire la tranzit, autoritatile ungare au precizat ca acesta este permis, in urmatoarele conditii: durata tranzitului sa nu depaseasca 24 de ore, persoanele nu prezinta simptome specifice infectiei cu COVID-19, pot demonstra scopul calatoriei, respectiv dreptul de intrare in tara de destinatie, eventual de tranzit.Tranzitul se va efectua doar pe traseele desemnate si publicate pe pagina web a politiei ungare, fiind indicate in mod explicit locurile de oprire/odihna.