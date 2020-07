Litoral: Inspectorii au dat amenzi de 700.000 de lei pentru nereguli pe plaje

Reprezentantii Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral au transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca inspectorii institutiei au aplicat, de la jumatatea lunii mai si pana in prezent, amenzi in valoare de 700.000 de lei, citat de Agerpres.Astfel, au fost facute 477 de controale de gospodarire a apelor, din care pe sectoarele de plaja 246 de controale, in urma carora au fost date 376 de masuri in vederea remedierii neconformitatilor constatate."De asemenea, la inceputul acestui sezon, toti agentii economici care au incheiate contracte de inchiriere a plajelor cu ABADL au fost notificati pentru respectarea prevederilor legale si a obligatiilor contractuale, iar pentru respectarea acestora s-a solicitat sprijinul autoritatilor publice locale in vederea dezafectarii constructiilor ilegale amplasate pe plaja care reprezinta domeniul public al statului", se arata in comunicat.Astfel, echipele de control au dat doua amenzi in valoare de 160.000 de lei, in baza Legii Apelor nr. 107/1996 actualizata, si 27 amenzi in valoare de 540.000 lei in baza O.U.G. 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere."Faptele constatate si sanctionate cu amenzi au fost: folosirea de canale deschise pentru scurgerea apelor fecaloid-menajere; neindeplinirea la termenele stabilite a masurilor dispuse anterior; depozitarea de materiale de orice natura pe plaja; executarea de lucrari si activitati fara respectarea actelor tehnico-juridice prevazute de lege, precum si a clauzelor si restrictiilor din contractul de inchiriere; efectuarea de sapaturi pe plaja fara aviz de gospodarire a apelor", precizeaza sursa citata.Directorul ABADL, Bogdan Bola, a afirmat ca operatorii care au constructii ilegale pe plaja vor fi notificati, primesc un termen de remediere a deficientelor si apoi se va trece la rezilierea contractelor."Pana in prezent s-au facut controale si s-au dat masuri operatorilor economici sa demoleze beach-barurile ilegale, s-au aplicat amenzi si am trecut la dezafectarea constructiilor ilegale amplasate pe plaja acolo unde opertorii nu au inteles ca trebuie sa respecte legea. Cu toate acestea sunt opearatori de plaja care au inceput sa-si ridice din nou aceste constructii usoare, asa ca trebuie sa schimbam strategia astfel incat sa se inteleagaca legea trebuie respectata. Operatorii de plaja care au constructii ilegale pe plaja vor fi notificati, li se vor da masuri si termen de remediere a deficientelor constatate si se va trece apoi la rezilierea contractelor", a declarat directorul Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral, Bogdan Bola.