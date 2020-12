LIVETEXT Cand va fi vaccinata anti-COVID-19 "60-70% din populatia Romaniei". Strategia prezentata in detaliu de autoritati

Principalele declaratii ale lui Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare:

Andrei Baciu, secretar de stat, principalele declaratii

- Vaccinul este in curs de obtinere a avizului de punere pe piata.- Vaccinarea este voluntara si nu este obligatorie, este un drept si nu o obligatie.- In Romania se vor folosi doar vaccinuri aprobate de Agentia Europeana a Medicamentului.- Concentararea tuturor eforturilor la nivel mondial au condus sa avem un vaccin intr-o perioada mai scurta, dar care corespunde tuturor rigorilor.- Prima etapa a vaccinarii se adreseaza lucratorilor din sistemul medical.- Etapa a doua este destinata persoanelor de peste 65 de ani, cu boli cronice, persoane vulnerabile. Sunt incluse persoanele care au ocupatii esentiale in structura statului.- Ultima etapa a vaccinarii va fi cea adresata populatiei generale.- Criteriile sunt unanim acceptate la nivel mondial, criterii epidemiologice, care tin de rata de evolutie a cazurilor in anumite regiuni geografice, criteriile medicale, adica protejarea celor mai vulnerabile categorii de persoane, care pot sa dezvolte forme severe si care au un risc ridicat de deces si care suprasolicita sistemul medical.- In momentul de fata organizarea campaniei este diferita pentru ca ne dorim o activitate continua, cat se poate de intensa, vrem sa acoperim circa 60-70% din populatie in urmatoarele 6 luni. Daca vom reusi acest lucru, ne vom putea intoarce la o viata normala.- De la Institutul Cantacuzino, care va fi hub central, se vor distribui mare parte a vaccinurilor la nivelul spitalelor militare din Timisoara, Brasov, Iasi, Constanta, Craiova.- De la nivelul acestor centre vaccinurile vor fi distribuite centralizat in fiecare judet in centrele de vaccinare.- Ele vor fi distribuite inca de la inceput catre aceste centre care au conditii speciale de depozitare, la temperaturi de minus 70-80 de grade.- Centrele de vaccinare vor fi facute la nivelul spitalelor judetene, dar nu numai. Apoi vor fi si centre de vaccinare in afara centrelor medicale, care vor asigura circa 5.000 de persoane pe luna.- Pe langa aceste centre extraspitalicesti, vor fi infiintate centre de vaccinare mobile, sau caravane mobile, care vor asigura vaccinarea persoanelor care au un acces limitat la un centru de vaccinare- Pentru ultima etapa vor fi si centre de tipul drive, in marile aglomeratii, pentru populatia tanara. Trebuie sa existe un acces facil cu mijloacele proprii de transport - Va fi necesara programarea printr-o platforma unica, in curs de dezvoltare, care se va finaliza cand vom avea stabilite centrele de vaccinare in fiecare judet. Oamenii se pot programa online, telefonic, sau prin medicul de familie.- Vaccinurile se vor inregistra in registrul national de vaccinare.- Partea de distributie este asigurata de Ministerul Apararii Nationale, dar si de alte ministere, cum ar fi cel de Externe.- In primul rand cred ca este important sa intelegem ca Romania este parte a unui mecanism european.- Vrem sa ne bazam pe transparenta totala, pe onestitate, pe informatii corecte.- Noi am facut un parteneriat cu OMS si cu UNICEF pentru ca ne dorim sa avem o campanie atat de vaccinare, cat si de informare.- Consideram ca toti profesionistii din domeniul medical trebuie sa fie parte atat in procesul de vaccinare, cat si de informare.Stirea initiala:Conferinta de presa in care va fi prezentata strategia de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 in Romania va avea loc la ora 16.00, la Palatul Victoria Aceasta va fi sustinuta de Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii si vicepresedinte CNCAV, si Florentina Furtunescu, Institutul National de Sanatate Publica.Strategia a fost publicata deja in Monitorul Oficial si stabileste modul de comunicare legat de vaccinare, etapele vaccinarii si grupurile profesionale prioritare,, institutiile responsabile, functionarea centrelor de vaccinare, modul de stocare si distributie, inclusif managementul deseurilor rezultate."Este de asteptat ca disponibilitatea si accesul la vaccinurile impotriva COVOD-19 sa fie limitate in etapele initiale ce vor urma autorizarii din cauza capacitartii insuficiente de productie si a cererii ridicate. Prin urmare, este important ca modalitatea de alocare si distribuire a vaccinurilor sa se faca in mod echitabil", se arata in document.In Etapa lva fi vaccinat personalul din spitale , din sistemul de medicina de urgenta, din medicina primara, laborsatoare, farmacii, personalul din serviciile stomatologice, personalul de ingrijire din centrele rezidentiale, personalul implicat in derularea campaniilor de vaccinare.In a ll-a etapa este vizata populatia de risc - adultii cu varsta peste 65 de ani, personalul din divers institutii-cheie.In etapa a lll-a este luata in calcul popultia adulta, dar si copiii, in funcsie de evolutia epidemiologica.De asemenea, documentul prezinta etapele de vaccinare.La nivel central, institutiile responsabile vor fie ministerele Sanatatii, Apararii si de Interne, precum si STS , care va asigura echipamentele si softurile necesare transmiterii informatiilor si va securiza datele.Strategia de vaccinare inclue si modul in care se va desfasura campania de comunicare si informare a populatiei.Saptamana trecuta, Hotararea privind Strategia de vaccinare a populatiei impotriva virusului SARS-CoV-2 a fost adoptata de Guvern.Ministerul Sanatatii a precizat ca Strategia de vaccinare a fost elaborata de catre Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, organism interministerial in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea Prim-ministrului.Documentul stabileste viziunea, principiile si modul de actiune pentru administrarea in Romania a vaccinurilor anti COVID-19 autorizate de catre Agentia Europeana a Medicamentului si are la baza atat analiza situatiei de la nivelul national si european a raspandirii SARS-CoV-2, cat si analiza situatiei cazurilor grave si respectiv a mortalitatii generate de COVID-19.Strategia isi propune, ca obiective generale, asigurarea unui mediu favorabil vaccinarii, ca politica eficace de preventie COVID- 19 la nivelul populatiei Romaniei, dar si crearea premizelor de operationalizare a activitatii de vaccinare anti COVID-19 la nivel populational, ca parte integranta a programului national de vaccinare."Scopul nostru este acela de a asigura accesul la vaccinare impotriva SARS-CoV-2 in conditii de siguranta, eficacitate si echitate pentru prevenirea infectiei cu SARS-CoV-2 si limitarea pandemiei de COVID-19 pe teritoriul tarii", a declarat Nelu Tataru , ministrul SanatatiiStrategia stabileste intregul proces si lant de vaccinare impotriva SARS-CoV-2, de la principiile generale, pana la organizarea vaccinarii, depozitarea vaccinurilor, pastrarea lantului de frig, monitorizarea sigurantei si eficacitatii si managementul deseurilor. Aceasta propune linii generale care vor sta la baza strategiei de comunicare a campaniei de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 din Romania.Potrivit acestei strategii de vaccinare, au fost stabilite grupurile prioritare pentru vaccinarea impotriva SARS-CoV-2. "Principalele categorii de personal care vor fi vaccinate sunt urmatoarele: personalul din domeniul sanatatii, personalul din centrele rezidentiale si medico-sociale, populatia cu risc ridicat de evolutie severa in cazul infectiilor cu SARS-CoV-2 si personalul din alte domenii cheie pentru buna functionare a societatii", a explicat seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, mentionand ca dupa aceasta etapa vaccinarea va fi disponibila pentru toata populatia.Joi, presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii ( CSAT ), pe ordinea de zi a sedintei fiind inclusa tematica referitoare la Strategia de vaccinare anti-COVID-19 in Romania"."In CSAT a fost aprobata strategia de vaccinare impotriva noului coronavirus , campanie care va dura cel putin cateva luni de zile. Am dorit sa fie o campanie foarte bine pregatita si strategia, dupa parerea mea si a specialistilor e una foarte bine lucrata. Ea a fost aprobata in Guvern, acum si in CSAT. Aceasta strategie cuprinde pasii de vaccinare", a declarat, ulterior, presedintele Klaus Iohannis.El a spus ca deja persoanele informate din zona medicala doresc sa se vaccineze in proportie de peste 80%."Foarte, foarte pe scurt despre vaccinare pot sa va spun in acest moment ca este foarte posibil ca la inceputul anului viitor sa beneficieze Romania deja de prima transa de vaccin. Este posibil sa avem o prima transa cu un numar de aproximativ un milion de doze. In prima transa, repet, va fi vaccinat intregul personal medical si persoanele din grupele de risc. Vaccinarea este voluntara, vaccinarea este sigura, vaccinarea este eficienta, vaccinarea se face planificat. Este foarte, foarte important de stiut ca aceste tipuri de vaccin care sunt acum in curs de aprobare sunt sigure, sunt eficiente sunt la cel mai inalt standard european. Deja echipa care se va ocupa de campania de vaccinare a facut verificari in unitatile spitalicesti, intre medicii de familie si intentia de vaccinare e la un grad foarte mare. Se pare ca deja persoanele informate din zona medicala doresc in proportie de peste 80% sa se vaccineze. E un lucru foarte bun si e posibil ca pana in primavara sa terminam aceasta prima campanie de vaccinare", a completat seful statului.