LIVETEXT Sefii Politiei Romane explica, la ora 14.00, de ce s-au intalnit in biserica cu liderii clanului Duduianu

Ziare.com va transmite in format livetext conferinta de presa de la sediul Politiei Romane.Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara, 26 august 2020, ca le va cere reprezentantilor Ministerului de Interne si ai Politiei sa "explice public" imaginile in care sefi ai Politiei apar la o intalnire de noapte cu liderii clanului Duduianu, in urma uciderii unui lider interlop.Intre timp, noi imagini cu intalnirea de la miezul noptii dintre sefii politiei si interlopii din clanul Duduianu, au fost publicate de Observator. Negocierile de langa biserica Sfanta Parascheva din Rahova au fost suprinse de camerele de supraveghere din unghiuri diferite.Citeste si: Au aparut noi imagini de la intalnirea dintre sefii Politiei Romane si liderii clanului Duduianu Imaginile arata ca ofiteri de rang inalt din Politia Romana s-au intalnit cu Elvis Pian si reprezentantii Clanului Duduianu in noaptea de 8 spre 9 august, pentru a negocia conditiile de inmormantare a interlopului Florin mototolea, zis Emi Pian. Interlopul mort era depus de trei zile la domiciliu, nu la o capela, asa cum prevede legea si, in plus, toate normele de protectie anti-COVID-19 erau incalcate de Duduienii care isi plangeau liderul.Emi Pian a fost ucis in dimineata zilei de 4 august 2020 dupa o partida de barbut in cartierul Giulesti din Sectorul 6.Potrivit Adevarul, seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, apare in filmari alaturi de unul dintre liderii Clanului Duduianu. Fratele interlopului ucis, Elvis Pian, a povestit ca in noaptea de 8 spre 9 august, seful Politiei Sector 5, Catalin Pastin, si seful Politiei Capitalei, Bogdan Berechet, ar fi mers acasa la Elvis Pian, dupa miezul noptii.Cei doi l-au rugat pe Elvis Pian sa mearga cu ei la o biserica, acolo unde erau asteptati de seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu. Mai departe, Vasilescu l-ar fi rugat pe interlop sa isi scoata fratele decedat din casa cat mai rapid cu putinta, pentru ca Politia sa nu se faca de ras din pricina faptului ca nu a dispus sanctiuni impotriva interlopilor. Asta desi trupul neinsufletit al interlopului statea deja in livingul locuintei de aproape o saptamana.