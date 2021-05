Chestorul Liviu Vasilescu, fost inspector general al Politiei Romane, numit la conducerea Directiei Generale Anticoruptie

"Incepand de azi, 27 mai, prin numirea la conducerea Directiei Generale Anticoruptie a domnului Liviu Vasilescu, chestor principal de politie , in varsta de 53 de ani, se face inca un pas important in atingerea obiectivului asumat de a construi institutii puternice si eficiente. Este vorba despre un politist cu o vasta experienta operativa si manageriala (30 de ani in Politia Romana), o persoana respectata in sistem", a transmis, joi seara, Ministerul Afaferilor Interne.Sursa citata a precizat ca, timp de 10 ani, intre anii 1995 - 2005, noul director general al DGA a lucrat in domeniul combaterii criminalitatii organizate (liniile de munca antidrog si prinderi in flagrant ), ocupand functii de conducere timp de 5 ani, coordonand actiuni operative importante, finalizate cu rezultate deosebite."Timp de 13 ani, intre anii 2005 - 2018, a condus Directia Operatiuni Speciale din Politia Romana (DOS), dezvoltand practic aceasta structura la un nivel comparabil cu structuri similare din alte state. De asemenea, pentru ocuparea functiei de Director General Adjunct al Directiei Generale Anticoruptie, a fost numita doamna Manuela Elena Popescu, comisar- sef, in varsta de 45 de ani", a mai transmis MAI. Liviu Vasilescu si-a anuntat retragerea de la conducerea Politiei Romane, la 1 septembrie 2020 , dupa ce a fost filmat cand s-a intalnit cu membri ai clanului Duduianu inaintea ceremoniei de inmormantare a lui Emi Pian.Dupa aparitia imaginilor in spatiul public, Liviu Vasilescu a afirmat ca a fost "un demers care este absolut legal, facut cu buna credinta" Ulterior, IGPR a transmis un comunicat de presa cu "clarificari", care insa au nemultumit si mai mult opinia publica si politistii.