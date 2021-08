Record pentru București. Loc de parcare în fața unui bloc, licitat pentru 4 mii de euro

Povestea a fost prezentată pe pagina de Facebook a reporterului ProTV, Vitalie Cojocaru. Acesta susține că locul de parcare se află „în sectorul 3 din București, într-o baterie de reședință din jurul unor blocuri de 4 etaje. Sunt blocuri fără lift din cartierul Ozana. Zona este departe de definiția unui cartier de lux. Dimpotrivă, este un cartier bucureștean obișnuit”.„Bărbatul a avut amabilitatea să-mi spună povestea licitației la telefon.Pe scurt, s-a mutat de curând în zonă. Obișnuiește să-și parcheze Mercedesul pe care îl vedeți în imagine pe locul cu numărul 3. Așa că atunci când a aflat că primăria sectorului 3 face o licitație pentru acesta, s-a înscris.În total 4 persoane s-au bătut pe respectivul loc. La final au ramas doi vecini. Aceștia au plusat până au ajuns la suma de 20 de mii de lei, vreo 4 mii de euro. Contracandidatul nu a mai putut ține ritmul și a cedat. Vedeți video.Omul spune: ”dacă este un lucru pe care ți-l dorești, trebuie să plătești.”L-am întrebat și cum explică faptul că mașina pe care o are acum pe locul de parcare costă de două ori mai puțin decât acesta? Mi-a spus că atunci când a cumpărat-o, valora cât 6 apartamente.După ce a plătit cei 20 de mii de leii, câștigătorul îl poate ține ocupat 24 de ore din 24, 7 zile din 7.Cei 20 de mii de lei sunt plătiți o singură dată. Va plăti apoi taxa anuală, care în acest an ar urma să crească la vreo 300 - 500 de lei.Regulamentul primăriei sectorului 3 stabilește și condițiile de ocupare a locului de parcare. Beneficiază de el permanent. Mai mult, poate să-l lase moștenire copiilor sau soției, rudelor de gradul I. Condiția este să nu-și schimbe domiciliul, să aibă mașină, iar aceasta să aibă RCA si ITP. Desigur, are voie să-și schimbe mașina.Primaria sectorului 3 spune că doar 1 la sută din cei care participă la licitații oferă mai mult de 2000 de lei. Mai mult, există situații în care unii nu se prezintă, astfel că mai sunt acum libere câteva mii de locuri.Desigur, licitațiile se organizează doar acolo unde sunt cel puțin doi cetățeni care își doresc același loc de parcare”, a scris Vitalie Cojocaru pe pagina sa de Facebook.