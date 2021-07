Doar 39 din 3228 de localități îşi susţin cheltuielile din taxele şi impozitele încasate local. „Regionalizarea astăzi nu este posibilă, până nu modificăm Constituţia”

Cseke Attila: Din punct de vedere politic nu aş spune că sunt presiuni

„Simulările spun aşa: dacă luăm doar taxele şi impozitele locale plătite la nivelul UAT-urilor – avem 3228 de UAT-uri – versus cheltuielile de funcţionare, adică salarii şi bunurile şi serviciile, cheltuielile de funcţionare a primăriilor, ar trebui să avem 39 de UAT-uri din 3228: un singur Consiliu Judeţean, două municipii în ţară, patru oraşe şi 32 de comune. Deci dacă luăm acest criteriu. Dacă extindem criteriul şi la venituri o să introducem şi alte tipuri de venituri, inclusiv echilibrarea din partea statului şi la cheltuieli să punem toate cheltuielile, inclusiv cele pentru susţinerea unor instituţii subordonate şamd, atunci cifra nu e atât de dezechilibrată, atunci rămân 933 de UAT-uri care sunt în minus”, a afirmat ministrul Dezvoltării duminică, în emisiunea Insider Politic Conform lui Cseke, Consiliul Judeţean care se poate susţine financiar din taxele şi impozitele încasate local este Tulcea.Acesta a menţionat că simularea făcută arată că sistemul de echilibrare care prevede alocarea de fonduri de la stat „nu este cel mai bun”.„Aceste analize sunt importante, pe aceste analize trebuie să construim o politică publică, inclusiv legat de sistemul de echilibrare di partea statului. Lucrăm la această chestiune. Scopul este să ajungem la un sistem în care finanţarea să fie chiar echilibrată”, explică Cseke.Ministrul Dezvoltării a catalogat regionalizarea drept „un proiect politic”, care nu este posibil în baza actualei Constituţii.„Regionalizarea astăzi nu este posibilă, până nu modificăm Constituţia această regionalizare e doar o declaraţie politică”, afirmă ministrul.Ministrul Dezvoltării Cseke Attila afirmă că nu simte presiuni politice făcute la adresa sa pentru alocarea de fonduri de la minister către autorităţile locale, el mărturisind că simte presiuni care nu sunt bazate pe argumente politice, ci pe nevoia se dezvoltare a localităţilor.„Din punct de vedere politic, nu aş spune că sunt presiuni, presiunile nu sunt cu argumente politice, presiunile sunt oarecum presiuni normale, în sensul că fiecare autoritate locală, fiecare primar şi mai doreşte o investiţie. Deci aceste lucruri sunt, până la urmă, chestiuni normale. Acum, sigur că bugetul ţării şi bugetul ministerului are anumite limite, nu putem să facem tot ceea ce ni se cere, dar de aceea este important să ne şi canalizăm pe câteva chestiuni nu am ingerinţe politice, în niciun caz nu se intervine politic. Foarte multe discuţii sunt legate, în schimb, de necesitatea de dezvoltare locală şi de necesitatea de a mai deschide finanţări”, a afirmat ministrul Dezvoltării.Acesta a menţionat că, cu excepţia investiţiilor în infrastructura de apă şi canalizare, nu ar trebui finanţare de la bugetul naţional atâta vreme cât unele obiective pot fi realizate pe fonduri europene.„Nu trebuie să mai avem chestiuni în care să finanţă şi din naţional ceea ce finanţăm şi european”, susţine ministrul.Întrebat dacă premierul Florin Cîţu i-a solicitat să aloce fonduri prin PNDL către primarii care în susţin în competiţia internă din Partidul Naţional Liberal, ministrul Dezvoltării a răspuns că nu a avut o astfel de discuţie cu primul ministru.„Nu putea să ceară premierul acest lucru, pentru că pe PNDL avem contracte în execuţie şi avem un sistem foarte bine pus la punct legat de facturi care vin, se înregistrează şi se ia în funcţie de ordinea înregistrării acestor facturi, ele se analizează şi intră la plată, sau eventual sunt returnate dac sunt probleme. Dec nici dacă voia – dar evident că nu am avut o asemenea discuţie cu primul ministru – în programul PNDL în curs de derulare nu există nicio posibilitate de ingerinţă politică. Aşa cum vin facturile, aşa le plătim”, a explicat Cseke Attila.