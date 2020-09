Locuitorii unei comune din Neamt, revoltati de comportamentul agresiv al membrilor comunitatii rome. "Sunt o teroare pentru noi toti"

Ce spun oamenii

Un adolescent de 16 ani a fost batut de patru indivizi de etnie roma care l-au jefuit, plecand cu telefonul mobil. In urma agresiunii, victima a ajuns desfigurata si cu grave leziuni craniene la un spital universitar din Iasi, relateaza Adevarul Incidentul a determinat mobilizarea fara precedent a localnicilor, prima data pe retelele de socializare. Oamenii au pus la cale o actiune de protest pe grupul de Facebook "Si eu pot fi Damian", care a avut loc joi, 24 septembrie, la ora 13:00. Aproape 1700 de membri s-au alaturat grupului in doua zile, nemultumiti de comportamentul unor etnici care sunt acuzati ca cersesc, ca se comporta antisocial sau au manifestari violente."In urma evenimentului neplacut ce a avut loc in comuna Borca, am hotarat sa organizam un mars in semn de solidaritate fata de Damian. Punctul de plecare e de la poarta liceului. Marsul este legal, fiind aprobat de primarie", spunea organizatorul Radu Emil Constantin, pe contul lui de Facebook.Oamenii au adus acuzatii si administratiei locale, ca le acorda ajutoare sociale si le permite sa locuiasca fara forme legale, dar si Politiei, care nu s-ar implica suficient pentru a controla fenomenul infractional.Initial, localnicii au intentionat sa organizeze un mars prin comuna, dar acesta nu a fost aprobat din cauza epidemiei de COVID-19, fiind aprobata doar o adunare cu maim 100 de persoane si cu repsectarea masurilor de siguranta.Insa, la manifestatie s-au rezentat mai multi oameni decat limita permisa, unii dintre ei asistand de la distanta.Localnicii si-au adus copiii la manifestatie. FOTO: Grup Facebook/Si eu sunt Damian"Este adevarat, rautatile etnicilor au cam umplut paharul si cred ca suntem cu totii extrem de porniti, insa traim intr-o tara cu autoritati si legi. Toate astea trebuiesc respectate. Chiar si cind nu ne convin deloc anumite situatii trebuie sa fim cerebrali si sa nu ne facem singuri dreptate. Astazi ne exprimam in strada dorinta de a fi in siguranta in localitate. Nu legea pumnului, furcii sau toporului, nu astea ne vor aduce linistea, ba dimpotriva, ne vor aduce noi conflicte", se precizeaza intr-o postare pe grupul de Facebook."Nu avem voie sa fim rasisti si sa declansam actiuni violente sau huliganism. Noi ne dorim ca autoritatile sa inteleaga ca prezenta noastra in strada este dorinta de siguranta a cetateanului, ca autoritatile trebuie sa se implice si mai mult pentru ca alti copii, alti parinti, alte familii sa nu mai treaca prin suferintele si necazul familiei Carja", spune o alta voce revoltata a comunitatii.Oamenii isi manifesta teama fata de minoritatea etnica despre care spun ca "fura si ameninta"."De s-ar lua masuri si i-ar da afara din comuna, sunt o teroare pentru noi toti, la scoala ti-e frica de ei, se agata de tine fara nici un motiv, fura, ameninta si noi sintem fara aparare. Pana si cadrelor didactice le este frica; personal nu am avut de-a face, dar am cunostinte care s-au confruntat cu probleme.