Locuitorii si turistii din Baile Tusnad, Baile Homorod, Toplita si Meresti, speriati de ursi

Urs mort in accident

Primul apel confirmat, prin care se anunta prezenta unei ursoaice cu trei pui in curtea unei case situate in Baile Tusnad, a fost primit sambata seara, prin intermediul numarului de urgenta 112. A fost trimis imediat in zona un echipaj de jandarmi montani, care a indepartat ursoaica si puii ei in padurea din apropiere.Duminica dimineata, un barbat a sunat la 112 si a semnalat faptul ca a lovit un urs pe un drum din apropierea comunei Meresti. La fata locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Harghita Bai.In urma accidentului, animalul a murit.In toate cazurile au fost instiintate autoritatile cu atributii in acest domeniu.Sursa citata a mai precizat ca, de la inceputul anului au fost inregistrate, la nivelul dispeceratului IJJ Harghita, 191 de apeluri prin care a fost semnalata prezenta ursilor in judet. De la inceputul lunii septembrie au fost inregistrate 13 astfel de apeluri.Jandarmii le reamintesc oamenilor ca este recomandat ca, de fiecare data cand sunt martori ai unor astfel de situatii, sa sune la 112, sa nu incerce sa intervina, sa nu hraneasca animalele salbatice, sa aiba grija unde depoziteaza resturile menajere si sa nu se apropie de ursi pentru a-i filma sau fotografia.