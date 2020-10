Locuitorii unui oras din Marea Britanie, trimisi sa se testeze pentru COVID-19 la un centru inexistent

Adresa din orasul Sevenoaks fusese listata pe site-ul guvernului, dar "nu este un centru de testare", a spus seful consiliului judetean, potrivit BBC O femeie al carui sot de 74 de ani sufera de o boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC), a rezervat un test dupa ce a inceput sa tuseasca."M-am gandit sa fiu in siguranta si sa ma testez, nu vreau sa-l pun in pericol", a spus ea.Cand a ajuns la adresa din Otford Road, a observat mai multe masini care circulau prin zona, incercand sa gaseasca centrul de testare."A fost doar o gluma", a spus ea. "Am vorbit cu o femeie care mi-a spus ca se plimba in zona de o ora."Consiliul judetean Kent si-a cerut scuze tuturor celor care "au facut o calatorie in mod inutil" si a spus ca incearca sa afle "ce nu a functionat bine".