Locul din Romania in care iti trebuie declaratie pe propria raspundere ca sa treci strada sau sa mergi la vecini

Insa unii locuitori din Suceava s-au lovit de o situatie inedita. Ei au nevoie de aceasta declaratie daca vor sa ajunga la un supermarket care se afla la cativa zeci de metri de ei.Cum s-a ajuns in aceasta situatie? Comuna Scheia, care este limitrofa orasului Suceava, nu face parte din zona metropolita, ceea ce inseamna ca iti trebuie declaratie daca esti din municipiu. Si tocmai asta trebuie sa faca sucevenii care vor sa mearga la magazinul LIDL care se afla in Scheia. Practic, acestia fac declaratie chiar daca distanta dintre blocurile lor si magazin este de 20 de metri, arata Adevarul. Tot o astfel de situatie a aparut si in cazul celor de pe strada Victoriei, unde pe o parte sunt blocurile din Suceava, iar pe cealalta parte a strazii sunt case si magazine din satul Sfantu Ilie din comuna Scheia.De asemenea, exista o situatie inedita si pe strada Ion Irimescu, unde sustine sursa citata, partea stanga apartine Sucevei si partea drepta comunei Scheia. "Avem nevoie de declaratie pe propria raspundere ca sa ajungem la vecinii care locuiesc la 10 metri distanta", a spus un barbat."E o rusine nationala ce se intampla. Practic ne-au exclus din judet. Cer sa fiu amendat pentru ca am mers in Suceava fara declaratie pe proprie raspundere. Si sa-i amendeze pe toti oamenii din comuna, ca le platesc eu amenda, dar apoi ii dau in judecata.Au sfidat 13.000 de oameni, asta au facut. Cand am primit carantinati la noi in comuna, oameni care trebuiau sa stea in Suceava, nu mai era zona metropolitana?", s-a intrebat Vasile Andriciuc, potrivi monitorulsv.ro. Citeste si A fost actualizata declaratia pe propria raspundere pentru deplasarea in afara localitatii in timpul starii de alerta