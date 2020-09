Peste sapte milioane de euro contra locuri de joaca pentru copii in Sectorul 1. Ii imparte seful ADP S1, judecat pentru luare de mita, in baza unei hotarari cu probleme

Spatiile de joaca amenajate pentru copii in Sectorul 1 au inceput sa dispara, ca si cum nu ar fi existat niciodata. In locul lor au ramas, pe alocuri, cateva borduri, caramizi sau niste paleti, toate imprejmuite, semn ca in aceste zone se fac lucrari.Contactati miercuri, 23 septembrie, de reporterii Ziare.com, reprezentantii Biroului de Presa al Primariei Sectorului 1 nu au putut explica ce anume se intampla cu fostele locuri de joaca din Parcul Kiseleff."Nu stiam ca e vreo problema cu ele, ati sunat la ADP?", a fost raspunsul autoritatii locale la telefoanele reporterului Ziare.com.Prin telefon, reprezentantii ADP Sector 1 nu au stiut sa raspunda la prea multe intrebari. Am aflat doar ca unele dintre locurile de joaca acum distruse trec printr-un proces de 'resistematizare'."Unele se afla in proces de resistematizare, se schimba aparatele vechi si se refac, cum ar veni", a declarat angajata care a raspuns la telefon, dupa care a solicitat intrebarile in scris.In urma cu patru ani fara cinci zile, la inceputul mandatului actualei administratii, Consiliul Local aproba, prin hotararea 158/2016, "sistematizarea si resistematizarea tuturor locurilor de joaca aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 1", precum si identificarea de spatii pentru amenajarea unora noi. Conform unor surse din consiliul local, initiativa a apartinut grupului de consilieri USR Hotararea are si o anexa, un inventar al tuturor locurilor de joaca pentru copii de pe teritoriul sectorului, 96 la numar la acel moment, precum si cateva propuneri de zone propice amenajarii unora noi.Arhiva hotararilor Consiliului Local al Sectorului 1 nu mai atinge subiectul locurilor de joaca pentru copii pana in 30 octombrie 2018. Abia atunci, printr-o noua hotarare, nr. 347/2018 , Consiliul Local aproba un buget total de aproximativ 7,3 milioane de euro pentru "sistematizarea si resistematizarea" unui numar de 68 de locuri de joaca pentru copii.Aceasta hotarare contine, de fapt, documentatia de avizare si indicatorii tehnico-economici ai lucrarii. Suma totala, de 7,3 milioane de euro, obtinuta adunand valoarea tuturor celor 68 de proiecte, urma a fi suportata din bugetul sectorului, cel mai mare buget al unei unitati administrativ-teritoriale din Romania, conform Institutului National de Statistica.Hotararea nu a trecut insa usor. Secretarul Consiliului Local, Daniela Nicoleta Cefalan, reprezentat la sedinta de o subalterna, a refuzat sa contrasemneze actul normativ, pe motiv ca documentatia de avizare era, practic, maculatura. Nu cuprindea situatia juridica a tuturor terenurilor in cauza la acel moment, nu preciza valori minime si maxime pentru lucrarile ce urmau a fi executate, iar devizul general in cazul a 19 dintre cele 68 de investitii propuse era gresit."Apreciind ca doar o maxima rigoare si raportare la dispozitiile legii - lato sensu, cat si stricto sensu - in ceea ce priveste pregatirea elaborarii, redactarea, adoptarea si intrarea in vigoare a actului administrativ poate sa confere acestuia caracterul de legalitate si sa sustina prezumtia legalitatii actului administrativ, (...) fata de aspectele mai sus invederate consider ca hotararea adoptata de Consiliul Local al Sectorului 1 (hotararea 347 din 2018, n.r.) al municipiului Bucuresti nu respecta normele legale in materie, motiv pentru care refuz contrasemnarea", a scris in motivarea refuzului secretarul Consiliului Local al Sectorului 1.Ziare.com a solicitat ADP Sector 1, in baza Legii 544/2001, sa lamureasca cine sunt beneficiarii acestor contracte , avand in vedere ca lucrarile pe care le vor presta sunt platite cu 7,3 milioane de euro din bugetul sectorului 1, deci din bani publici, precum si cum anume a fost atribuit contractul si de ce se executa acum, dupa sase luni in care locurile de joaca pentru copii au fost inchise prin decizii guvernamentale impuse in contextul pandemiei de coronavirus ADP Sector 1 a inregistrat cererea, dar pana la momentul publicarii acestui text nu a raspuns intrebarilor.Nici Alin Vieru, seful ADP Sector 1, nu a putut fi contactat. Avea telefonul inchis.Directorul general al ADP Sector 1, Alin Vieru, membru PSD si "om de incredere" al primarului Tudorache, este judecat pentru luare de mita. Unul dintre complicii sai la fapta de luare de mita, un subaltern de-ai sau din ADP, si-a recunoscut faptele si a incheiat cu procurorii DNA care au instrumentat dosarul un acord de recunoastere a vinovatiei., ii spunea Vieru, prin subalternul intermediar, patronului unei firme de paza de la care astepta, spun procurorii, zece la suta din contractul in valoare de 1.8 milioane de lei.In 2017, la momentul luarii de mita de care Vieru este acuzat, acesta i-a spus angajatului sau, care primise o parte din banii ceruti de seful sau de la patronul firmei de paza pe care acesta din urma il extorca, sa-i duca banii direct unuia dintre consilierii liberali de la Sectorul 1, Daniel Chirvasa. Si acesta este trimis in judecata pentru marturie mincinoasa, intrucat nu a recunoscut primirea banilor de la subalternul lui Vieru.Autori: Ovidiu Vanghele, Andreea Ruxanda