Ce acte sunt necesare pentru obtinerea unui loc de parcare in centrul Capitalei. Cate spatii mai sunt disponibile

"In perioada 24 mai - 30 noiembrie se vor redistribui locurile de parcare de resedinta cu plata, iar locurile de parcare de resedinta pentru persoanele cu dizabilitati se redistribuie in perioada 10 mai - 30 noiembrie. Mentionam ca prioritate la atribuirea unui loc de parcare de resedinta o au persoanele cu dizabilitati.Redistribuirea prin inchiriere a locurilor de parcare de resedinta necontractate se va face digital prin accesarea Sistemului Informatic pentru Parcarile de Resedinta (SIPR) pus la dispozitia cetatenilor de Administratia Domeniului Public Sector 1 la adresa electronica https://parcari.adp-sector1.ro/Solicitantii ale caror cereri au fost validate in SIPR (care au fost insotite de documentatia solicitata, respectiv Carte de Identitate (buletin), certificat de inmatriculare al autoturismului cu ITP valabil (talon), contract de comodat sau imputernicire pentru utilizarea autoturismului, contract de leasing, viza de flotant, certificat de incadrare grad de handicap - dupa caz) si le-au fost desemnate locurile de parcare de resedinta in ordinea numerelor de inregistrare, vor putea initia procedura de inchiriere prin contract a unui loc de parcare de resedinta.In vederea indeplinirii procedurilor de contractare, solicitantii vor primi prin metoda de comunicare agreata (e-mail sau SMS) o notificare prin care vor fi informati cu privire la disponibilitatea locului de parcare de resedinta din proximitatea imobilului pentru care trebuie sa faca optiunea de inchiriere prin contract, urmand instructiunile din platforma online", se arata intr-un comunicat al Primariei Sectorului 1.Termenul de acceptare, respectiv introducerea documentelor solicitate, este de 5 zile lucratoare. Daca se depaseste acest termen, solicitarea se considera refuzata si locul de parcare de resedinta desemnat va fi redirectionat catre urmatorul solicitant din lista de asteptare"Dupa acceptarea de catre solicitant a locului de parcare de resedinta, se vor introduce documentele solicitate in platforma si vor fi verificate si validate de un operator din cadrul Biroului Parcari Publice. In cazul in care au fost indeplinite toate criteriile de eligibilitate, solicitantul va primi un link cu instructiuni de plata online. Dupa confirmarea operatiunii de plata, contractul de inchiriere loc parcare va fi transmis prin posta electronica (e-mail) a solicitantului.Solicitantii care au ales sa primeasca notificarea prin SMS, vor putea efectua procedurile de contractare si la sediul Administratiei Domeniului Public Sector 1 din B-dul Poligrafiei nr. 4 - Biroul Parcari Publice", mai arata sursa citata.