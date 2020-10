Loteria Romana: Report de peste 2,66 milioane de euro la jocul Joker, duminica

Astfel, la jocul Loto 6/49 se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 4,38 milioane lei (circa 899.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat ce depaseste 1,6 milioane de lei (aproximativ 329.000 de euro).Totodata, la categoria a II-a jocului Joker, reportul este in valoare de aproximativ 448.000 de lei (aproximativ 92.000 de euro). La Noroc Plus, categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 403.000 de lei (peste 82.700 de euro).La categoria I a jocului Loto 5/40 este un report in valoare de peste 331.700 de lei (aproximativ 68.000 de euro), in timp ce la Super Noroc, la categoria a II-a, se inregistreaza un report de 32.600 de lei.Duminica, 25 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 1 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 15.000 de castiguri in valoare ce au depasit 729.000 de lei.La tragerea Joker de joi, 22 octombrie, s-a castigat premiul de categoria a III-a, in cuantum de 128.207,19 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 24-038 din Baia Mare.Tot la aceeasi data, la jocul Super Noroc s-a castigat premiul de categoria I, de 64.456,59 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 05-040 din Marghita, judetul Bihor.