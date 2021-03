Cazul tras la indigo cu cel de la Onesti petrecut in 1995 la Constanta. Cum a fost atunci salvata atunci o femeie luata ostatica de un puscarias evadat

Mascatii au coborat de pe acoperisul blocului, au tras cu armele automate si au reusit sa o salveze. Agresorul a fost imobilizat si capturat in viata.Barbatul evadase din Penitenciarul Craiova si s-a dus in Constanta, unde a intrat intr-un bloc de patru etaje. A intrat intr-un apartament situat la ultimul etaj, unde a luat ostatica o femeie, potrivit Gandul.ro Agresorul i-a pus cutitul la gat si a anuntat autoritatile ca urmeaza sa o ucida daca nu ii sunt indeplinite dorintele. A fost constituita o celula de criza si au intervenit trupele Directiei de Interventii si Actiuni Speciale.Doi politisti de la interventii speciale s-au urcat pe acoperisul blocului, iar unul a coborat in rapel, pana in dreptul ferestrei. A tras cu arma automata, timp in care colegul lui a sarit in balcon, iar restul echipei a spart usa de la intrare.Agresorul statea in fund, langa victima. A fost mobilizat, iar femeia a scapat teafara.