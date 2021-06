Asasinatul de la Arad. Lucian Bode: Am dispus verificarea tuturor societatilor care comercializeaza explozibili

"Asa cum, de exemplu, la Onesti, am verificat peste 500.000 de petitii in 24 de luni, tot ce inseamna plangeri, care nu aveau caracter penal, dar aveau anumite elemente de amenintare, la fel am facut si aici, am dispus verificarea tuturor societatilor care comercializeaza produse de acest gen (explozibili - n.r.) la nivel national si, cu siguranta, de aici ne va rezulta si o imagine a ceea ce inseamna aceasta piata in Romania", a declarat Bode, in sediul MAI.El a precizat ca acesta este un element pe care Politia il ia in calcul, insa ancheta de la Arad este coordonata de Parchetul General "Noi, Ministerul Afacerilor Interne, suntem implicati pentru a sprijini aceasta ancheta cu structuri de la toate directiile, astfel incat, in cel mai scurt timp, autorul, autorii sa fie trasi la raspundere", a mentionat Lucian Bode.Potrivit ministrului, raportat la evenimente similare care au fost dejucate, este posibil ca si acesta sa fi putut fi oprit inainte de a se produce.PICCJ - Sectia de urmarire penala si criminalistica a preluat ancheta in cazul de la Arad soldat cu moartea omului de afaceri local Ioan Crisan, dupa ce masina pe care acesta o conducea a explodat in parcarea unui magazin."Preluarea cauzei a avut in vedere complexitatea cauzei data de gravitatea faptelor, impactul social major, aspectele de fapt investigate fiind extrem de grave si pentru a se asigura solutionarea cu celeritate a cauzei, in scopul unei mai bune infaptuiri a actului de justitie . Cercetarile se efectueaza sub aspectul savarsirii infractiunii de omor , in urma exploziei decedand o persoana de sex masculin", se preciza intr-un comunicat al PICCJ.Ioan Crisan detinea una dintre putinele ferme de somn african din Europa de Est, amenajata de mai multi ani in perimetrul unei foste fabrici de canepa situata la cativa kilometri de municipiul Arad. Ferma are 22 de bazine alimentate cu apa termala provenita dintr-un foraj adanc de 900 de metri, iar o parte dintre acestea sunt populate de zeci de tone de peste.