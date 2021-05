Lucian Bode, despre practicile "bolnavicioase" de la nivelul Jandarmeriei si Politiei. "Au fost facute anul acesta 250 de imputerniciri pe diverse functii de conducere"

"Aceasta practica este una anormala, a imputernicitilor pe functii, si am dat si un numar in aceasta saptamana. La trei structuri ale MAI - Jandarmi, Politia de Frontiera si Politia Romana - de la inceputul anului pana in luna aprilie inclusiv au fost imputerniciti peste 250 de sefi de serviciu, de politie municipala, oraseneasca, judeteana si asa mai departe. (...)Asadar, aceasta practica va trebui sa inceteze si nu avem alta varianta decat aceea de a modifica statutul politistului, de a modifica legislatia astfel incat sa avem foarte clar stabilit un ghid al carierei, sa stie foarte clar ce vechime si ce parcurs al carierei trebuie sa aiba un politist care vrea sa ajunga seful Politiei Romane sau ce vechime si ce experienta trebuie sa aiba un politist care vrea sa ajunga seful Politiei judetene din Salaj.Toate aceste lucruri trebuie reglementate prin lege si i-am cerut noului sef al Politiei Romane sa vina in cel mai scurt timp cu un plan astfel incat de la baza pana la varf aceste concursuri sa fie demarate", a afirmat Lucian Bode sambata dupa amiaza, intr-o conferinta de presa in judetul Salaj.Acesta a mentionat ca acelasi lucru se va intampla si in cazul celorlalte structuri din cadrul MAI.Bode a mai catalogat imputernicirile pe functii de conducere din cadrul ministerului pe care il conduce drept la nivelul Jandarmeriei Romane, al Politiei Romane si al Politiei de Frontiera au fost facute, in primele patru luni ale acestui an, 250 de imputerniciri pe diverse functii de conducere si "o problema grava" care poate fi rezolvata doar in cadrul unui amplu proces de reforma.