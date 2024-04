Lucrari la cota 1.800, in Straja

In Statiunea montana Straja, din Lupeni, lucrarile sunt in toi, pentru ca turistii care vin in aceasta iarna sa gaseasca o statiune cu partii a caror lungime se intind pe mai multi kilometri.

Cu bani de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, muncitorii lucreaza inca din luna august, la proiectul de dezvoltare a Domeniului Schiabil, care va uni cele doua statiuni din Vulcan si Lupeni.

Momentan, in Straja printre altele, se lucreaza la construirea unui lac artificial, chiar aproape de limita judetului Hunedoara cu judetul Gorj.

"Speram ca, pana la venirea frigului, sa se finalizeze prima etapa, adica aceea de a pune tunuri, a face instalatia artificiala, plus lacul si conductele pentru tunurile de zapada. Daca nu, se va termina la anul, dar oricum, constructorii fac eforturi", a declarat Emil Parau, principalul investitor din statiunea Straja.

Si in Pasul Valcan s-au facut deja masuratorile pentru constructia celei de-a doua telegondole, prin care cele doua statiuni turistice din vestul Vaii Jiului vor fi legate.

"Suntem in faza de a face licitatie pentru proiectare si executie la cea de-a doua telegondola. Am fixat locurile, au fost aici specialistii care si-au facut o imagine de ansamblu in zona si, sigur, vom demara si lucrarile. La Lupeni deja s-au inceput, pentru a se face legatura cu Pasul Vulcan", a declarat Gheorghe Ile, primarul Municipiul Vulcan.

In afara de lucrarile din cadrul proiectului Castelul din Carpati, in Straja se mai fac si alte investitii private ale cabanierilor.

"Facem si noi o investitie particulara, aceea de a face zapada artificiala pe doua partii. Speram, pe cand incepe sezonul efectiv, sa fie totul gata in Straja", a mai precizat Parau.

