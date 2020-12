Lucruri putin cunoscute despre Ziua Nationala. Ce s-a intamplat in noiembrie 1918 la Hotelul "Hungaria" din Alba Iulia

1. De ce sarbatorim Ziua Romaniei pe 1 Decembrie

2. Marea Unire a fost intr-o zi friguroasa de duminica

3. Detaliile Marii Uniri, stabilite in Hotelul Hungaria

4. Cati oameni au participat la Adunarea Nationala de la Alba Iulia

5. Cati reprezentanti ai Bisericii au mers la Alba-Iulia

6. Miscarea feminista din Transilvania, contributie importanta la realizarea Marii Unirii

7. Epidemie de gripa spaniola in momentul Marii Uniri. Regina Maria era in stare grava

8. Vasile Goldis a fost cel care a anuntat Marea Unire

9. Samoila Mirza, fotograful fara de care multe momente importante de la Marea Unire ar fi fost uitate

10. De ce a fost aleasa Alba Iulia ca loc al adunarii din 1 Decembrie 1918

11 Ce era, de fapt, Sala Unirii, inainte de evenimentul de la 1 Decembrie 1918

In 1918, Romania a obtinut unirea tuturor provinciilor sale istorice intre aceleasi granite.Parlamentul Romaniei a hotarat, prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, proclamarea zilei de 1 Decembrie ca Zi Nationala a Romaniei. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990. 1 Decembrie marcheaza un moment important din istoria romanilor, cel in care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea Transilvaniei cu Romania, in 1918.Primul 1 Decembrie ca Zi Nationala a Romaniei a fost marcat la Alba Iulia, la 1 decembrie 1990. De atunci, in fiecare an, atat in Bucuresti, cat si in majoritatea oraselor din intreaga tara au loc parade militare si sunt organizate numeroase ceremonii ce cuprind depuneri de coroane, dar si alte manifestari.Anul acesta, avand in vedere pandemia de coronavirus , paradele vor fi facute cu efective reduse si fara public.Vremea era friguroasa, batea un vant taios, cu ninsoare si lapovita. "Ma aflam in calitate de comandant si portdrapel pe una din tribune. Lumea forfotea si se inghesuia", povesteste Valer Pascu, in cartea de memorii "Cand bate ceasul mai presus de vreme" de Constantin Dumitrescu , citata de Vice.com . Oamenii au ajuns la Alba Iulia cu trenul, trasura sau sania.Si in acest an, vremea se anunta rece, cu lapovita si ninsoare in unele zone.O poveste mai putin cunoscuta este cea a Hotelului "Hungaria" din Alba Iulia, un imobil impresionant in 1918, care a fost ales de personalitatile politice ale vremii ca loc de intalnire in zilele dinainte de 1 decembrie si in care s-a stabilit in detaliu programul zilei in care s-a facut Marea Unire.Ca o ironie a sortii, hotelul purta numele "Hungaria" si nu era singurul la acea data in Alba Iulia, fapt ce i-a determinat pe unii istorici sa speculeze ca imobilul nu ar fi fost ales intamplator, ci ar fi contat si numele. Astfel, intr-un imbold romanesc putin nationalist, "Hungaria" a ajuns sa gazduiasca delegatii importanti, dar si intalnirile de pregatire a zilei de 1 decembrie 1918.Dupa anul 1918, autoritatile romane din Alba Iulia au schimbat numele hotelului din "Hungaria" in " Dacia ", iar ulterior, in perioada comunista, numele imobilului a fost schimbat in "Apulum".Hotelul a fost demolat in perioada comunista.Adunarea Nationala de la Alba Iulia, constituita din 1.228 de delegati si sustinuta de 100.000 de persoane, adopta o rezolutie care consfinteste unirea tuturor romanilor din Transilvania si Banat cu Romania.Legea unirii este ratificata prin Decretul-Lege Nr. 3631 din 11 decembrie de catre regele Ferdinand, fiind votata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 29 decembrie 1919, in unanimitate. In conformitate cu constitutia din 1991, articolul 12, alineatul 2, 1 decembrie este Ziua Nationala a Romaniei, zi adoptata anterior, prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgata de presedintele Ion Iliescu si publicata in Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990.Marea Unire de la 1918 a fost, insa, posibila gratie luptei tuturor fortelor si categoriilor sociale. Iar o contributie importanta in acest eveniment a avut si Biserica. La Marea Adunare Nationala de la Alba-Iulia, care a avut loc pe 1 Decembrie 1918, Biserica romaneasca a avut mai multi delegati de drept, intre care cinci episcopi, patru vicari, zece delegati ai consistoriilor ortodoxe, ai capitolurilor unite, 129 de protopopi, cate un reprezentant ai Institutelor pedagocice, dar si cate doi reprezentanti ai studentilor de la fiecare institut teologic, preoti si invatatori ai scolilor confesionale, delegati din diferite circumscriptii electorale, precum si numerosi preoti impreuna cu pastoritii lor, potrivit Antena 1 Dupa Revolutia de la 1848, a luat nastere o miscare feminista care nu avea drept scop obtinerea de drepturi egale cu ale barbatilor, ci lupta pentru unitate nationala. La acea vreme, exista convingerea ca emanciparea femeii va fi posibila doar dupa emanciparea natiunii. Miscarea feminista a avut 61 de reprezentante la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia, conform Ziarul Unirea In 1918, romanii au venit la Alba Iulia cu margele de usturoi la gat crezand ca astfel se apara de boala.Medicii erau neputinciosi in fata epidemiei. Singura speranta era preventia. Campanii de informare a populatiei indemnau oamenii sa poarte masti de protectie: "Purtarea mastii va va salva viata! Masca va protejeaza in proportie de 99% impotriva gripei". Romanii nu au tinut cont de niciun avertisment, s-au strans la Alba Iulia ca sa fie martorii celui mai important eveniment din istoria tarii noastre, scrie Antena 1.ro Inca de la inceputul anilor 1900, romanii le luptau cu boli precum febra tifoida, tusea convulsiva sau tuberculoza.Regina Maria, bolnava de gripa, a fost la un pas de a rata Unirea. Intr-un Monitor Oficial din 1918, medicul familiei regale, I. Mamulea, scria despre starea de sanatate a Reginei Maria. Timp de doua saptamani, Majestatea Sa fusese tinuta la pat de simptomele unei gripe puternice. Primele semne au aparut in 27 noiembrie 1918.Gripa a fost la un pas de a rata Marea Unire de la Alba Iulia, cel mai important eveniment pentru Casa Regala a Romaniei. Regina a inceput sa-si revina abia la o saptamana dupa Marea Unire.La 1 decembrie 1918citeste rezolutia Unirii: "Adunarea nationala a tuturor romanilor din Transilvania, Banat si Tara Ungureasca, adunati prin reprezentantii lor indreptatiti la Alba Iulia in ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie 1918, decreteaza unirea acelor romani si a tuturor teritoriilor locuite de dansii cu Romania. Adunarea proclama indeosebi dreptul inalienabil al natiunii romane la intreg Banatul, cuprins intre Mures, Tisa si Dunare". Prin acest document istoric se infaptuia: Romania Mare, la 1 decembrie 1918.Tot Vasile Goldis este cel care redacteaza textul adunarii si alege cetatea istorica Alba-Iulia pentru desfasurarea evenimentului.Vasile Goldis s-a nascut, intr-o familie de preoti, in satul Mocirla din judetul Arad, intr-o zi de 12 noiembrie, in anul 1862, potrivit radioresita.ro Pe scena politica s-a remarcat ca membru al Partidului National Roman din Transilvania. In 1905, alaturi de Aurel Vlad, Ioan Suciu, Aurel Lazar, a propus sa fie adoptata o politica activa si sa fie abandonata cea veche, promovata de Budapesta si Viena. Un an mai tarziu, a devenit deputat in parlamentul de la Budapesta.A fost director al ziarului "Romanul" din Arad, un puternic instrument de lupta al romanilor pentru infaptuirea unirii.A fost ministru al cultelor in Consiliul Dirigent, vicepresedinte al delegatiei care a prezentat actul unirii regelui Ferdinand I, ministru in guvernul central; deputat la Radna si membru al Academiei Romane.Si-a petrecut ultimii ani, modesti, la Arad. A murit la 10 februarie 1934.Singurele fotografii ale Unirii de la 1918 au fost facute. El a ajuns intamplator fotograful Unirii, la patru zile de la intoarcerea din razboi. Din pacate el nu a avut voie sa intre in Sala Unirii pentru ca nu avea acreditare.El a ajuns dintr-o intamplare fotograful Marii Uniri, dupa ce fotograful Arthur Bach, angajat oficial de catre organizatorii Marii Adunari Nationale de la Alba Iulia, nu a mai venit la eveniment.In timpul primului razboi mondial, Marza a fost incadrat in serviciul topografic si fotografic al armatei, fiind trimis pe frontul din Italia.Inainte cu patru zile de 1 Decembrie 1918, Samoila Marza s-a intors in satul natal, Galtiu, iar in dimineata de 1 Decembrie a pornit si el spre Alba Iulia, dupa ce a facut trei fotografii cu sateni care mergeau la Marea Adunare Nationala.Fotograful si-a carat aparatul cu burduf, trepiedul si cliseele de sticla pe bicicleta, pe distanta de aproape 11 kilometri dintre Galtiu si Alba Iulia, conform Wikipedia In ultimii ani ai vietii, Samoila Marza a trait in saracie, fiind nevoit in anumite momente sa-si vanda chiar si cliseele pe care imortalizase evenimente istorice importante.Ideea organizarii unei Mari Adunari Nationale care sa constituie expresia vointei unanime de Unire a Transilvaniei cu Romania a venit din partea socialistului Ioan Flueras. In seara de 13 noiembrie 1918, dupa intreruperea tratativelor cu delegatia maghiara condusa de ministrul Oszkar Jaszi, membrii CNRC s-au dus la Vasile Goldis si in cabinetul acestuia, dupa ample discutii, au hotarat convocarea Adunarii Nationale, conform Wikipedia.Startul organizarii pentru adunarea de la Alba Iulia a fost dat de Iuliu Maniu, presedintele Consiliului National al Transilvaniei, imediat dupa esecul negocierilor din 12-14 noiembrie 1918 cu trimisul Budapestei la Arad, ministrul pentru minoritati, Oskar Jaszi.Un punct forte al orasului Alba Iulia era garda nationala. La Alba Iulia exista cea mai puternica garda nationala din Transilvania.Potrivit istoricilor, Sala Unirii era in 1918 casina militara ce apartinea garnizoanei Regimentului 50 Infanterie al Armatei Austriece si fusese ridicata intre 1898 si 1901, pe locul unei foste ospatarii."Casina militara detinea cea mai incapatoare sala unde puteau intra cei 1228 de delegati la care se mai adaugau alte zeci de persoane care au tinut sa participe la eveniment.(...) Documentele Unirii se redactasera deja cu o seara inainte in Hotelul Hungaria, iar in Sala Uniri Vasile Goldis a citit proclamatia Unirii si acolo s-a votat rezolutia. In Sala Unirii au tinut discursuri Iuliu Maniu, Iuliu Hosu si alte personalitati ale vremii", spune istoricul Liviu Zgarciu, potrivit news.ro Pentru Romania, Marea Unire de la 1918 a insemnat o repozitionare in Europa, prin noua suprafata (locul 10) si prin numarul de locuitori (locul 8). O sporire considerabila a cunoscut si capacitatea industriala (235%), economia, dar si resursele naturale.Marea Unire a fost recunoscuta pe plan international prin tratatele semnate la Trianon (4 iunie 1920) si Saint-Germain-en-Laye (10 septembrie 1919).