Numaratoarea inversa pana la "Singur Acasa". Lucruri putin cunoscute despre filmul celebru

12 de lucruri mai putin cunoscute despre "Singur Acasa", potrivit mentafloss.com

Unde este Macaulay Culkin acum?

Familia McCaliister pleaca in mare graba la Paris, unde planuiau sa sarbatoreasca Craciunul. Cum alarma nu a sunat, iar ei s-au trezit foarte tarziu, au uitat ceva acasa. Pe fiul lor, Kevin, in varsta de opt ani, care isi dories chiar cu o seara inainte sa dispara toata familia lui si sa ramana singur, dupa ce a fost certat. Doi hoti , care credeau ca nu mai e nimeni in casa, incearca sa o jefuiasca. Aici incepe aventura lui Kevin, care trebuie sa puna capcane si sa ii tina pe intrusi departe de casa.Lui John Hughes i-a venit ideea pentru "Singur Acasa" in timp ce facea"Unchiul Buck", in care a jucat si Macaulay Culkin.In Unchiul Buck, personajul lui Culkin are o scena in care interogheaza o potentiala bona prin usita pentru animale din usa, scena care se repeta si in Singur Acasa, in confruntarea lui Kevin cu Daniel Stern.Cu toate ca rolul a fost scris special pentru protagonist, asta nu l-a impiedicat pe regizorul Chris Columbus sa audieze peste 100 de baieti pentru rol.Fratele mai mic al lui Culkin a jucat, de asemenea, in "Singur Acasa", interpretand rolul verisonului lui Kevin, Fuller, care avea o problema si uda mereu patul.Parintii lui Macaulay, care nu au fost niciodata casatoriti, au pornit un scandal public in 1995, prin care s-au batut pentru averea castigata de fiul lor.Numai in weekendul in care a fost lansat, Home Alone a castigat 17.081.997 de dolari in 1.202 de cinematografe. Filmul s-a mentinut pe primul loc timp de 12 saptamani si a ramas in top 10 pana in luna iunie a anului urmator. A devenit filmul cu cele mai mari incasari din 1990 si a doborat un record Mondial Guinness, ca fiind comedia cu cele mai mari incasari. A pastrat titlul timp de 27 de ani, pana in 2017, cand a aparut "Never Say Die"."Singur Acasa" a devenit o traditie in Polonia, unde filmul a inceput sa fie difuzat de televiziunea nationala la scurt timp dupa ce a aparut. Popularitatea productiei a crescut de-a lungul timpului. In anul 2011, peste 5 milioane de oameni din Polonia l-au vazut, fiind cel mai urmarit film din sezon in acel an.Casa, situate pe 671 Lincoln Avenue, din Winnetka, Ilinois, a devenit principala atractie turistica din zona. Acolo au fost filmate scenele din bucatarie, de pe scara principala si din palierul de la parter. Scenele din sala de mese si din toate celelalte camera au fost trase intr-un studio. John si Cynthia Abendshien, proprietarii casei, au vandut-o in 2012 pentru 1.585 de milioane de dolari.Casa din copac din spatele casei lui Kevin nu face parte din proprietate. A fost construita special pentru film si demolata dupa incheierea filmarilor.Cu toate ca povestea incepe de la familia McCallister, care pleaca in vacanta in Paris, productia a fost filmata in intregime in Chicago. Partile care ar fi avut loc la aeroportul Paris Orly au fost filmate, de fapt, pe Aeroportu International O'Hare. In plus, scenele din avion , de la clasa business, au fost trase intr-un decor construit pe terenul de bashet al unui liceu local. Si subsolul inundat prin care trece Kevin era, in realitate, piscina scolii.Rolul lui Harry Lime, unul dintre hoti, trebuia sa fie jucat de Robert De Niro, dar actorul a refuzat, astfel ca a ajuns sa il joace Joe Pesci.Pentru a avea o interpretare cat mai realista, Joe Pesci a facut tot posibilul sa il evite pe Macaulay pe platou, astfel incat copilul sa se teama cu adevarat de el. Macaulay si-a amintit de scena in care Pesci ii spune "o sa-ti musc degetele pe rand", agatandu-l in carlig. In timpul repetitiilor, Pesci l-a muscat pana i-a sfasiat pielea, ramanand cu o cicatrice.Intr-o scena din film, Kevin ii pune o tarantula pe fata lui Marv. A fost un paianjen adevarat, dar Daniel Stern a fost de acord cu acest lucru cu o singura conditie, ca scena sa fie trasa o singura data. Cu toate acestea, tipatul nu a fost real. Marv doar l-a mimat ca sa nu sperie paianjenul.Vecinul infricosator al lui Kevin, care il invata despre importanta familiei, nu a fost un personaj din scenariul original. A fost adaugat ulterior de Columb, care a sustinut ca filmul are nevoie de mai multa emotie.Macaulay Culkin (40 de ani) s-a luptat o vreme cu dependenta de droguri , dar si cu o despartire dureroasa, cea de Mila Kunis. Totusi, se pare ca viata lui ar fi devenit mai linistita, fiind chiar pregatit sa isi intemeieze o familie, potrivit distractify.com Are un podcast, numit "Macaulay's Bunny Ears", in cadrul caruia ia interviuri vedetelor in timp ce poarta urechi de iepuras.Are o relatie cu Brenda Song. Cei doi s-au cunoscut in timp ce filmau pentru "Changeland". Brenda a declarat, in 2019, ca cei doi au format o legatura instant si ca, cel mai probabil, are legatura cu faptul ca amandoi au fost actori de la varste foarte fragede.