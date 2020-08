Ludovic Orban: A expirat perioada de contestatii si candidaturile au ramas definitive. Da, stim sigur, Nicusor Dan este candidat la Primaria Capitalei si va fi viitorul primar general al Bucurestiului

Declaratiile au fost facute cu ocazia lansarii sediului de campanie al lui Nicusor Dan, la Magazinul Bucuresti, din Bd. Ion C. Bratianu, nr. 36."Ii multumesc lui Nicusor Dan ca m-a invitat in acest loc simbolic, la intrarea in Centrul Istoric al Bucurestiului, care asteapta de mult sa fie finalizat in ceea ce priveste restaurarea, clarificarea problemelor de natura juridica, refacerea Curtii Domnesti si toate celelalte proiecte care au fost blocate de administratia PSD . Da, stim sigur, a expirat perioada de contestatii si candidaturile au ramas definitive. Da, stim sigur, Nicusor Dan este candidat la Primaria Capitalei si va fi viitorul primar general al Bucurestiului", a spus Orban.El a adaugat ca formatiunile politice care il sustin pe Nicusor Dan s-au unit pentru a aplica un program menit sa rezolve "toate problemele grave acumulate in cei 12 ani" de administratie PSD."In spatele lui Nicusor Dan stau cele mai puternice, cele mai credibile si cele mai competente formatiuni politice, care s-au unit ca sa il sprijine pe Nicusor Dan nu numai in campania electorala, ci mai ales in aplicarea programului pentru Bucuresti, un program ambitios, care va trebui, pe de o parte, sa rezolve toate problemele grave acumulate in cei 12 ani in care administratia Bucurestiului a incaput pe mana PSD si sa dea o noua perspectiva de dezvoltare Bucurestiului", a sustinut liderul PNL.Orban a adaugat ca pentru o "lunga perioada de timp proiecte foarte importate" pentru Bucuresti "au fost blocate", iar in urmatorii patru ani va fi necesar un parteneriat intre administratia locala "condusa de Nicusor Dan" si Guvernul care va rezulta din alegeri, in vederea solutionarii rapide a tuturor problemelor."Ne angajam ca alaturi de Nicusor Dan sa finalizam toate proiectele pe care le consideram indispensabile, vitale pentru Bucuresti: Autostrada de Centura a Bucurestiului; Inelul Verde al Bucurestiului, care sa permita reducerea poluarii cu praf venit din afara Bucurestiului, alaturi de celelalte masuri pentru asigurarea unei calitati a aerului cat se poate de buna. Am discutat cu Nicusor Dan si ministrul Transporturilor privitor la inelul feroviar. Bucurestiul are un inel feroviar care a fost lasat in paragina si care poate sa constituie o solutie extrem de benefica pentru calatoria pe circumferinta Bucurestiului, pentru ca inelul feroviar, practic, este un inel paralel cu actuala Centura a Bucurestiului, care poate sa ofere o solutie de mobilitate suplimentara", a explicat el.Orban a completat ca Guvernul va sustine absorbtia de fonduri europene pentru proiecte necesare Capitalei, precum cresterea eficientei sistemului de distributie a energiei sau izolarea termica a cladirilor.El a vorbit si despre "gauri negre" ale Bucurestiului, precum Casa Radio, Lacul Vacaresti, spatiul central situat mai sus de Biblioteca Nationala, pe Bulevardul Unirii, si o serie de zone industriale, care "trebuie regenerate" din punct de vedere urban."Trebuie realizate proiecte care sa vina in beneficiul bucurestenilor, astfel incat aceste zone frumoase de dezvoltare urbana sa fie puse la dispozitia bucurestenilor prin parteneriatul dintre Guvern si administratia locala a Bucurestiului. De asemenea, avem in proiect restaurarea, reabilitarea unor cladiri emblematice pentru Bucuresti si deja am inceput cu cladirea Universitatii, cu cladirea Academiei de Studii Economice si avem in plan alte proiecte pentru a scoate la lumina frumusetile Bucurestiului", a transmis prim-ministrul.