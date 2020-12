Ludovic Orban a facut anuntul oficial. Ce ministere vor avea liberalii in noul guvern

"Portofoliile care vor fi reprezentate de reprezentanti ai PNL: Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Externe, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul de Interne, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Energiei - am decis sa impartim Ministerul Economiei, Mediului de Afaceri si Turismului in doua structuri distincte in care Ministerul Energiei va fi condus de un reprezentant al PNL -, de asemenea, Ministerul Agriculturii va fi gestionat de un reprezentant al PNL, Ministerul Culturii, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - unde este vorba de munca nu ne dam inapoi -. In mare acestea sunt ministerele care vor fi gestionate de reprezentantii PNL", a spus Orban, dupa negocierile dintre PNL, USR PLUS si UDMR care au avut loc la Vila Lac.El a subliniat importanta "spiritului de echipa, solidaritatii si a coeziunii in punerea in practica a programului de guvernare"."Echipa programului de guvernare a facut progrese semnificative si suntem convinsi ca in zilele urmatoare atat echipa de negociere politica, cat si echipa pentru programul de guvernare vor finaliza munca pentru a oferi Romaniei in urmatorii patru ani de zile dezvoltarea pe care o asteptam cu totii", a declarat Orban.Presedintele PNL a anuntat anterior ca Florin Citu este candidatul la functia de prim-ministru sustinut de UDMR, USR PLUS si PNL si ca viitorul Guvern va avea doi vicepremieri si 18 ministere din care 9 vor fi conduse de reprezentanti ai PNL, 6 de reprezentanti ai USR PLUS si 3 de reprezentanti ai UDMR.CITESTE SI: