Ludovic Orban acuza "rasparuirea" declaratiei sale privind amanarea majorarii salariilor pentru profesori. Gest "contrar fata de atitudinea pe care am avut-o fata de dascali"

"Ca tot am vorbit despre educatie, as vrea sa spun cateva lucruri pe care sa le auziti dumneavoastra, sa le auda si romanii, pentru ca din pacate unii, care nu sunt foarte atenti la afirmatiile mele, au incercat sa rasparuiasca o declaratie de a mea. Intotdeauna am respectat profesorii, intotdeauna am respectat cadrele didactice. Dupa parintii sunt oamenii pe care i-am iubit si i-am respectat cel mai mult si care au contribuit cel mai mult la formarea mea. A incerca sa fie rasparuita o declaratie de a mea ca o declaratie ofensatoare la adresa cadrelor didactice mi se pare contrara total fata de atitudinea care am avut-o fata de dascali, fata de cadrele didactice, pe care repet, ii respect", a declarat Ludovic Orban, la inceputul sedintei de vineri a Guvernului.Acesta a adaugat ca atunci cand vor exista posibilitatile financiare la buget vor fi crescute salariile profesorilor, astfel incat sa aiba veniturile pe care le merita."Faptul ca nu putem de la 1 septembrie sa ne permitem sa facem cresterea anticipata se datoreaza situatiei bugetare si sunt convins ca foarte multi dintre dascali vor intelege lucrul acesta, pentru ca in astfel de perioade toti trebuie sa fim un exemplu si sa aratam ca suntem solidari in fata situatiei dificile in care ne gasim. Oricand ne va permite situatia economica si situatia bugetara, vom aloca resursele financiare catre profesori, catre invatatori, catre cadrele didactice in general, astfel incat sa aiba venitul meritat in conformitate cu activitatea", a conchis Orban.Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, intrebat fiind de ce s-a amanat cresterea salariilor profesorilor, ca banii necesari au fost prevazuti in buget, dar intre timp au intervenit alte cheltuieli din cauza pandemiei."Cand iti scad venituri... e ca intr-o familie. Daca iti scad veniturile si abia mai ai bani de mancare, de plata chiriei, nu te duci sa-ti bei banii la carciuma sau sa iti cumperi...", a spus el.Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant ( FSLI ) atrage atentia membrilor Guvernului si in mod special ministrului Finantelor Publice, Florin Citu , ca intentia de a nu se acorda majorarea salariala incepand cu 1 septembrie va fi "o greseala enorma, iar consecintele pot fi neplacute".Personalul didactic urma sa primeasca o crestere salariala medie de 14%, adica aproximativ 300 de lei in plus.FSLI solicita Guvernului sa nu amane majorarea salariilor din septembrie 2020, "in caz contrar, avand in vedere situatia actuala, apare un mare semn de intrebare privind implementarea oricarui scenariu pentru inceperea anului scolar".