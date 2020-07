Ludovic Orban: Am convenit sa crestem salariile pentru DSP-uri. In sectiile exterioare ale spitalelor COVID avem nevoie de cadre medicale

Exista mai multe categorii de personal care nu au beneficiat de cresterea salariului si in masura in care vom avea resurse suntem deschisi sa avem discutii pentru crestere anticipata in 2022.Referitor la sporul de risc, premierul sustine ca nu exista alta entitate decat managementul unei institutii sanitare care sa decida ce angajati au interactionat cu pacienti COVID sau suspecti confirmati ulterior. "A existat o discutie legata si de limitarea sporurilor, noi sustinem un amendament la lege care sa permita cresterea procentului pe care se acorda sporul".O alta discutie a fost si despre limitarea lucrului in echipament. Acesta ar putea fi limitat la 3 ore.Pentru DSP avem nevoie de medici generalisti, infectionisti, asistente care sa se implice in derularea activitatilor. In spitalele COVID, sectiile exterioare avem nevoie de cadre medicale. Am apelat la voluntariat, dar raspunsul nu este la nivelul asteptarilor si vom utiliza instrumentul legal al detasarilor."Stiti raspunsul, e detasarea. Detasarea cadrelor medicale care sunt in alte entitati, de exemplu, pentru Directiile de Sanatate Publica avem nevoie de medici generalisti, de medici infectionisti, de medici si asistente medicale care sa se implice in derularea tuturor activitatilor DSP-urilor. De asemenea, in special in spitalele COVID, in sectiile exterioare care sunt destinate tratarii pacientilor cu forme usoare avem nevoie de cadre medicale. Noi am apelat la voluntariat, aici, raspunsul pe care l-am primit nu este la nivelul asteptarilor si, ca atare, vom utiliza instrumentul legal al detasarii", a declarat Ludovic Orban.Pentru medicii de la ATI sporul pentru detasare va fi suplimentar fata de sporul primit deja pentru ATI. Am convenit sa crestem salariile pentru DSP-uri.Ministerul Sanatatii si seful DSU evalueaza personalul de la spitalele non-covid de la specializarile necesare, astfel incat sa asiguram necesarul de personal.