Ludovic Orban, despre Evaluarea Nationala si Bacalaureat: "Am fost confruntati doua luni de zile cu o campanie mizerabila din partea adversarilor nostri politici"

"Am vazut o interpretare rauvoitoare a interventiei mele legate de Ministerul Educatiei. Vreau sa felicit Ministerul Educatiei, atat echipa de conducere a ministerului, cat si inspectoratele scolare, cat si zecile de mii de cadre didactice care au fost implicate in organizarea examenului de evaluare si examenului de bacalaureat.Am fost confruntati 2 luni de zile cu o campanie mizerabila din partea adversarilor nostri politici, o campanie de diseminare de informatii false despre aceste examene, o campanie prin care s-a incercat chiar sa fie instigati parintii sa nu isi lase copii sa vina la examene. Cu toate astea, examenele s-au desfasurat in conditii exceptionale.(...)Am inteles ca sunt foarte putini elevi care au ramas in prelungire din motive medicale, sau motive obiective, sunt convins ca si pentru ei se vor organiza cele mai bune conditii pentru a da examenele", a declarat Ludovic Orban.