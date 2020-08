Ludovic Orban, despre pandemie: Intr-un interval de timp rezonabil putem asista la o scadere a numarului de infectari

Orban a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in judetul Dolj, daca ia in calcul amanarea alegerilor locale avand in vedere ca declarase ca la 1.500 de cazuri pe zi se gandeste la acest lucru si Romania se afla in apropierea acelui numar."Nu am spus-o chiar asa. Mi s-a pus aceasta intrebare de zeci de ori. Nu am dat un raspuns pentru ca nu exista un numar de cazuri. E vorba mai degraba de evolutie, nu de un numar de cazuri. Daca ai un numar de cazuri cum sunt astazi de exemplu, avem 1415 de cazuri, e oarecum la nivel de platou, am reusit sa stopam cresterea pentru ca tendinta de raspandire a virusului este o tendinta de raspandire nu in progresie aritmetica, ci in progresie geometrica. Am reusit sa stopam cresterea imediat ce am avut la dispozitie parghiile legale dupa adoptarea legii de catre Parlament. Sunt convins ca avem capacitatea de a depasi cu bine aceata perioada si de a reveni cat mai repede la o viata normala", a spus premierul.El a precizat ca din ce in ce mai multi romani respecta regulile."Se si vede de doua saptamani este vizibil faptul ca un numar din ce in ce mai mare de romani respecta regulile si eu sunt optimist si consider ca intr-un interval de timp rezonabil putem asista la o scadere a numarului de infectari", a mai declarat Ludovic Orban.