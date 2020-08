Ludovic Orban, despre primarii PSD care au trecut la PNL: "Nu cunosc detalii legate de acest subiect"

"Nu cunosc detalii legate de acest subiect. Stiti pozitia mea legata de acest subiect", a raspuns Orban, intrebat de ce PNL a atras multi primari de la PSD pentru a candida din partea PNL, la alegerile locale.Intrebarea a venit in contextul in care premierul critica alesii locali ai PSD, in principal pe cei din Bucuresti, informeaza Digi24 Miercuri, chiar si presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre acest subiect, spunand ca nu vede cu ochi buni racolarea unor membri PSD la PNL.Seful statului a precizat ca este impotriva traseismului politic, pe care il califica drept "o boala grava a politicii romanesti".Declaratia presedintelui a venit dupa ce liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, i-a acuzat pe liberali ca "fura" primari de la PSD si ca se folosesc de fonduri guvernamentale pentru a-i santaja.Mai mult, la inceputul lunii, Marcel Ciolacu , presedintele interimar al PSD, a spus ca PSD va face plangere penala la DNA impotriva reprezentantilor PNL din Guvern deoarece, spune el, primarii social-democrati sunt santajati sa treaca la PNL.