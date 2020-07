Ludovic Orban, dupa amanarea votului pe legea privind carantina si izolarea: "Sunt la capatul rabdarii"

Orban a declarat ca vrea sa transmita un mesaj de "revolta si indignare" dupa decizia de amanare, pentru luni, a votului programat sambata. "In toate tarile democratice din lumea asta autoritatile au la dispozitie izolarea la domiciliu, carantina, tratarea. Au iesit din spital foarte multi pacienti. Nu am avut posibilitatea sa izolam la domiciliu si sa tratam pacientii. Exista riscul ca persoanele infectate sa se plimbe liber in societate fara niciun fel de posibilitate de izolare a virusului. In toate tarile democratice exista la dispozitia autoritatilor. Nu pot sa inteleg de ce se amana acest act normativ vital. Fiecare zi de intarziere inseamna un risc major", a declarat Ludovic Orban.Premierul a mai spus ca nu poate intelege "de ce PSD se incapataneaza sa traga de timp, sa ne puna bete in roate". "Sunt la capatul rabdarii. Acest joc politicianist, acest sabotaj sistematic nu ne afecteaza pe noi, afecteaza viata oamenilor si capaciatatea noastra de a lupta impotriva acestei epidemii. Legea nu este foarte complicata. Legea permite ca intr-o situatie de epidemie sa se aplice izolarea, carantinarea zonala. Este vorba de posibilitatea de a trata pacientii sub supraveghere medicala", a mai declarat Orban, potrivit caruia la situatia epidemiologica actual nu se poate vorbi de noi masuri de relaxare.