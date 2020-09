VIDEO Ludovic Orban: "Pe 14 septembrie vom incepe scoala. Asta am anuntat tot timpul"

"Atat presedintele cat si Guvernul au anuntat modalitatea de deschidere a scolilor. Pana la unu la mie se poate incepe scoala normal, in scenariul verde, peste unul la mie va fi invatamant mixt, ce este peste trei la mie se va incepe scoala online. La ora actuala, directiile de sanatate publica au transmis datele pe fiecare localitate.Sigur ca administratiile locale si managementul scolilor au aceste date si stiu cum incepe scoala. Daca incepe in clasa, trebuie sa ia masurile necesare. Daca e pe scenariul mixt trebuie sa faca inclusiv informarea pentru parinti. De asemenea, toate masurile trebuie sa continue, dotarea cu dezinfectanti, cu masti si tablete pentru scoala online. In mod clar scoala va incepe si va incepe asa cum v-am spus", a afirmat luni Ludovic Orban.Intrebat daca poate explica parintilor de ce la nivelul Guvernului a fost luata decizia de a nu tine cont de sfatul epidemiologilor care au vorbit despre amanarea inceperii anului scolar, Ludovic Orban a raspuns: "Si eu v-am spus ca au fost pareri exprimate de unii medici epidemiologi privitoare la aceasta posibilitate (amanarea inceperii anului scolar - n.r.), bazat pe faptul ca revenim din vacante si concedii a existat posibilitatea ca fie cadrele didactice sa fie infectate"."A fost aceasta parere exprimata, dar evident ca nu am discutat niciodata oficial. Au fost puncte de vedere exprimate disparat. Pe de alta parte, au fost pareri de la INSP sau Comisia anti-COVID nu a existat un punct de vedere exprimat clar in acest sens. Pe 14 septembrie va incepe scoala. Asta am anuntat tot timpul. Este la Parlament in dezbatere legea prin care am solicitat modificarea articolului din legea 55 care a blocat toate concursurile. Asteptam ca in cursul acestei saptamani sau cat mai repede legea sa fie adoptata", a adaugat Orban.Seful DSU Raed Arafat a explicat ca oficial nu a avut loc nicio discutie referitoare la debutul de an scolar fara prezenta cadrelor didactice si a elevilor si ca, de asemenea, nu a avut loc o discutie la o amanare a deschiderii scolilor pana dupa alegerile locale.Ministrul Educatiei, Monica Anisie , sustine ca, potrivit raportarilor primite din teritoriu vineri dupa amiaza, aproximativ 80 la suta dintre unitatile de invatamant sunt pregatite pentru deschiderea scolilor in privinta asigurarii materialelor pentru combaterea imbolnavirii cu COVID-19. Anisie a explicat ca ideea revenirii elevilor in banci la 1 octombrie a fost avansata de catre premierul Ludovic Orban ca varianta primita din partea celor implicati, care au transmis propuneri catre autoritati