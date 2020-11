Ludovic Orban o felicita pe Maia Sandu pentru castigarea alegerilor: "Am crezut in Maia atunci cand multi nu ii acordau nicio sansa in fata lui Igor Dodon"

"O felicit pe Maia Sandu pentru victoria categorica din alegerile prezidentiale! Suntem martorii unui eveniment cu adevarat istoric pentru Republica Moldova. Maia a demonstrat ca alegerile pot fi castigate si cu o campanie onesta si decenta. Am convingerea ca va fi presedintele asteptat de oamenii buni care au votat pentru schimbare. Un presedinte competent si responsabil care va moderniza tara si o va aduce mai aproape de Romania si de Uniunea Europeana", afirma Ludovic Orban.El da asigurari ca Guvernul Romaniei va ramane un partener loial al Republicii Moldova si va sprijini initiativele noului presedinte atat de la Bucuresti, cat si la Bruxelles."Am crezut de la inceput in Maia atunci cand multi nu ii acordau nicio sansa in fata lui Igor Dodon PNL a fost si va ramane alaturi de colegii de la PAS in cursa lor de a castiga si guvernarea", conchide Orban.Liderul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) Maia Sandu este castigatoarea alegerilor prezidentiale de duminica, din Republica Moldova, la nivel national fiind cu peste 15 procente in fata contracandidatului sau, presedintele in functie Igor Dodon, iar in diaspora avand cu mai mult de 85 de procente in fata acestuia, conform rezultatelor preliminare.