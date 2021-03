Ludovic Orban neaga ca ar exista tensiuni in cadrul coalitiei. "Nu exista un blocaj privind Avocatul Poporului, sefia TVR si a Radioului public"

"Nu exista niciun blocaj. Cand vom lua o decizie pe temele TVR, Radio, Avocatul Poporului si alte entitati, le vom prezenta public", a declarat liderul PNL la Parlament.El nu a dorit sa precizeze care este prima optiune a PNL in ceea ce priveste functia de Avocat al Poporului sau sefia TVR.CITESTE SI: Tensiuni in coalitia de guvernare. Ludovic Orban critica delegarea atributiilor de catre ministrii din Cabinetul Citu Potrivit presedintelui Camerei Deputatilor, obiectivul este de a garanta "un avocat care sa apere drepturile cetatenilor", "o televiziune obiectiva, eficienta, care sa informeze corect, care sa aiba cu adevarat emisiuni culturale si educative si care sa fie totusi un reper in functionarea mass-media"."Obiectivele noastre nu sunt sa negociem persoane, ci, pana la urma, sa asiguram revenirea in cadrul misiunii pe care o au si in cadrul prevederilor legale a acestor institutii importante pentru societatea romaneasca", a aratat Orban.Cu privire la stadiul in care se afla procesul de revocare a Avocatului Poporului, Orban a reamintit ca au fost sesizate Comisiile juridice din Parlament."In momentul in care se va dezbate in Comisiile juridice si vom avea un raport, vom inainta aceasta propunere in dezbaterea plenului Camerelor reunite", a conchis Orban.