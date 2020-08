Ludovic Orban solicita ministrilor Sanatatii si Educatiei sa grabeasca definitivarea ordinului privind reluarea scolilor: Trebuie sa existe o predictibilitate

"Domnul ministru Tataru si cu doamna ministru Anisie, solicitarea mea este ca in cursul zilei de astazi sa ajungeti la o forma aproape definitiva a ordinului comun privind reluarea scolii, inceperea anului scolar si cel tarziu maine dimineata sa avem o sedinta impreuna cu doamna vicepremier Turcan, astfel incat sa putem publica maine ordinul. (...) Daca aveti anumite diferente de abordare pe anumite teme, impreuna cu doamna vicepremier si cu dumneavoastra, vom lua decizia astfel incat marti sa fie publicata, astfel incat sa existe o predictibilitate, sa putem pune in miscare intreg mecanismul de pregatire a scolilor in bune conditii", a spus Orban, la inceputul sedintei de Guvern.