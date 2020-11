FOTO Masinile unui fost candidat la o primarie din judetul Arad, vandalizate in stil mafiot. Au aparut imagini cu trei suspecti

"Din pacate, am constatat ca azi noapte mi au fost vandalizate masinile aflate in parcarea din fata casei, fara sa se fi furat ceva. Evident, am chemat politia iar ancheta este in desfasurare, la fata locului fiind prezenti si criminalisti. Atacul, de tip mafiot, s a petrecut in jurul orei 01.00 azi noapte, cand am auzit o bubuitura in fata casei. Fac un apel, pe aceasta cale, la toti vecinii, din zona unde locuiesc, care au camere video instalate, sa verifice filmarile de azi noapte si daca au imagini care pot ajuta sa mi scrie in privat", a anuntat Tolea, sambata, pe Facebook Fostul candidat sustine ca "un astfel de atac nu poate fi catalogat decat ca un act de vandalism menit sa intimideze"."Nu pot sa nu fac legatura cu proiectul politic la care m-am angajat in comuna noastra, candidatura mea pentru functia de primar, numarul mare de voturi primite si nu in ultimul rand faptul ca aseara primarul nu a reusit sa si impuna omul, de la PNL , pentru functia de viceprimar. Consilierii locali care m au sustinut in campanie nu au votat candidatul sustinut de catre primar. Se pare ca PNL Livada si primarul, desi au doar 4 consilieri din 13, vor sa si construiasca o majoritate de 7 consilieri prin presiuni si intimidare. Constat, cu amaraciune, ca trecem de la incompetenta la mafie", sustine Tolea.Ulterior, Adrian Tolea a publicat si o inregistrare surprinsa de o camera de supraveghere in care apar trei suspecti.