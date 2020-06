MAE: Autoritatile germane au transmis ca tuturor persoanelor care se afla in carantina le sunt asigurate bunurile necesare, alimente si produse de igiena

Ziare.

"In continuarea informatiilor cu privire la cazurile de infectare cu virusul COVID-19 inregistrate in randul lucratorilor din cadrul unei companii de prelucrare a carnii din localitatea Rheda-Wiedenbruck, Republica Federala Germania, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca in cursul zilei de astazi a avut loc o reuniune de lucru la nivelul autoritatilor de land, reuniune coordonata de catre prim-ministrul de land si la care au participat ministrul muncii, sanatatii si dialogului social, Karl-Josef Laumann, administratorul districtului, Sven-Georg Adenauer, coordonatorul comitetului pentru situatii de urgenta, Thomas Kuhlbusch, reprezentanti ai autoritatilor locale, ai Departamenului de Sanatate Publica si Consulul general al Romaniei la Bonn", a transmis MAE , duminica seara.Sursa citata a precizat ca autoritatile locale germane au confirmat ca tuturor persoanelor care se afla in carantina le sunt asigurate bunurile necesare, alimente si produse de igiena. Totodata, autoritatile vor efectua verificari pentru identificarea unor eventuale abateri de la normele de igiena in cadrul abatorului si, daca este cazul, vor fi impuse sanctiuni."De asemenea, conform cifrelor comunicate de autoritatile locale germane, pana la acest moment, au fost testate 5.899 de persoane, din care 1.331 au fost depistate pozitiv pentru COVID-19. Departamentul de Sanatate Publica urmeaza sa comunice date oficiale actualizate de indata ce vor fi testate toate persoanele care isi desfasurau activitatea in cadrul companiei. Reprezentantii oficiului consular au reiterat solicitarea de a primi cifrele oficiale cu privire la cetatenii romani infectati, cat si datele de identificare ale celor 17 cetateni romani care au parasit carantina in cursul zilei de ieri, partea germana comunicand ca acestea vor fi transmise in cel mai scurt timp. MAE mentioneaza ca, potrivit informatiilor comunicate de catre autoritatile locale, s-a optat pentru o izolare partiala a orasului respectiv, fiind prezente in zona forte de ordine pentru a se asigura ca persoanele testate pozitiv, precum si cele care se afla in asteptarea rezultatului testelor, nu parasesc locuintele si zona de carantina", a mai transmis MAE.Totodata, autoritatile germane au solicitat sprijinul oficiului consular al Romaniei desemnarea unui reprezentant care sa participe la reuniunile viitoare organizate de autoritatile locale pentru gestionarea situatiei si au facut apel la oficiul consular pentru identificarea de personal medical in randul comunitatii de cetateni romani, care sa poata sprijini demersurile autoritatilor locale, avand in vedere barierele lingvistice."Dupa reuniunea mentionata, consulul general al Romaniei la Bonn a avut o intalnire cu lucratori romani din cadrul companiei in cauza si de la alti angajatori, recomandandu-le acestora sa respecte masurile impuse de autoritati . Pana la acest moment, la nivelul Consulatului General al Romaniei la Bonn nu au fost receptionate solicitari de asistenta consulara din partea niciunuia dintre cetatenii romani care isi desfasoara activitatea in cadrul companiei respective. Consulatul General al Romaniei la Bonn mentine legatura cu autoritatile locale, reprezentantii companiei si cu cetatenii romani si este pregatit sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile germane in contextul pandemiei de COVID-19", a mai precizat MAE.