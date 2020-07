MAE: Circulatie fluida la frontiera Bulgariei cu Grecia/ Trecerea se face in timp foarte scurt

"In continuarea precizarilor transmise ieri referitoare la intarzierile inregistrate la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata - Promachonas), odata cu instituirea, la 1 iulie, a noilor reguli privind intrarea cetatenilor straini in Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza urmatoarele:In conformitate cu informatiile oficiale comunicate de autoritatile elene (https://travel.gov.gr) in continuare, singurul punct de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena deschis traficului rutier pentru turisti , la acest moment, este Kulata-Promachonas. Potrivit acelorasi surse, punctul de frontiera Makaza este deschis doar pentru situatii speciale/calatorii esentiale si transporturi cu regim special/prioritar. De asemenea, autoritatile elene au mentionat ca limitarea accesului turistilor pe cale rutiera printr-un singur punct de frontiera este explicata prin faptul ca punctul de frontiera Kulata-Promachonas este singurul dotat cu infrastructura tehnica pentru scanarea formularelor obligatorii pentru intrarea in Grecia", arata reprezentantii MAE, intr-un comunicat de presa remis, vineri, news.ro.MAE reaminteste ca iesirea de pe teritoriul Republicii Elene se mai poate efectua, in prezent, prin punctele de frontiera terestra - Promachonas (Serres) - Kulata (Bulgaria); Nymfeia (Komotini) - Makaza (Bulgaria); Evzoni (Kilkis) - Bogoroditsa (Macedonia de Nord), cu mentiunea ca ultimele doua puncte de frontiera pot fi inchise in orice moment, fara preaviz.Autoritatile elene intreprind in continuare demersuri pentru fluidizarea circulatiei si reducerea timpului de asteptare la frontiera."Totodata, reprezentantii misiunilor diplomatice ale Romaniei la Atena si Sofia, cat si cei ai Consulatului General al Romaniei la Salonic sunt in dialog constant cu autoritatile elene in acest sens. Ca si in cursul zilei de ieri, consulul Ambasadei Romaniei la Sofia si un consul din cadrul oficiului consular de la Salonic se afla la punctul de frontiera pentru a se asigura ca cetatenii romani primesc asistenta consulara, daca este cazul. Din informatiile primite din partea acestora, de la fata locului, la ora 14.00, circulatia era fluida, fara aglomerari, procedurile de trecere a frontierei derulandu-se intr-un timp foarte scurt", potrivit sursei citate.MAE va continua sa urmareasca indeaproape evolutiile cu privire la tranzitul cetatenilor romani prin punctul de trecere al frontierei mentionat si va ramane in dialog constant cu autoritatile elene pentru identificarea de solutii necesare reducerii timpului de asteptare si prevenirea unor astfel de situatii in perioada urmatoare.De asemenea, "Ministerul Afacerilor Externe mentioneaza ca autoritatile elene competente pot modifica fara preaviz conditiile de intrare pe teritoriul national, in functie de numarul de noi cazuri de COVID-19 ce vor fi inregistrate pe parcurs", conform sursei mentionate.In context, MAE reaminteste ca in data de 1 iulie a fost emisa o atentionare de calatorie - https://www.mae.ro/node/51914 - prin care cetatenii romani au fost informati asupra limitarii accesului pe cale rutiera in Grecia printr-un singur punct de frontiera, respectiv Kulata-Promachonas, precum si asupra faptului ca toate persoanele care intra pe teritoriul Republicii Elene (pe cale aeriana, rutiera sau maritima) sunt obligate sa completeze, cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea calatoriei, un formular electronic (Passenger Locator Form), prin intermediul caruia sa poata fi asigurata evidenta electronica a celor care calatoresc in aceasta tara. Dupa completare, solicitantii vor primi pe adresa de e-mail utilizata la completarea formularului un cod unic de confirmare a inregistrarii, care trebuie prezentat autoritatilor de frontiera (in format electronic sau tiparit), in momentul intrarii pe teritoriul elen. Formularul este disponibil in limba engleza la adresa https://travel.gov.gr, unde sunt disponibile si conditiile de calatorie valabile pentru aceasta perioada.Pentru a evita timpi suplimentari de asteptare la frontiera, este important ca cetatenii romani sa completeze acest formular anterior deplasarii si sa obtina in timp util codul de confirmare a inregistrarii, care va trebui prezentat la frontiera. Totodata, avand in vedere debutul sezonului turistic, precum si situatia exceptionala generata de pandemia COVID-19, MAE accentueaza importanta informarii temeinice, anterior deplasarii in strainatate si a verificarii cu atentie a informatiilor postate pe site-ul MAE privind sfaturile si alertele de calatorie, precum si a informatiilor de interes publicate pe paginile de internet ale misiunilor diplomatice si ale oficiilor consulare ale Romaniei in strainatate, arata institutia in documentul de presa.Informatii detaliate privind conditiile de intrare si sedere in Grecia cat si detalii referitoare la procedurile de testare pentru infectia cu COVID-19 sunt disponibile pe site-ul https://travel.gov.gr.De asemenea, informatii detaliate in limba romana sunt disponibile si pe site-ul MAE https://www.mae.ro/node/51914. Aceste informatii sunt actualizate in functie de elementele comunicate de catre autoritatile elene.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena +302106774035 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. Cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena +306978996222 si al Consulatului General al Romaniei de la Salonic +306946049076.Noile precizari ale Ministerul de Externe vin in contextul in care multi romani care au plecat zilele trecute spre Grecia s-au plans ca au avut de asteptat cu orele pentru a trece singurul punct de frontiera rutier deschis la frontiera dintre Bulgaria si Grecia. Astfel, au exista cozi care s-au intins pe cativa kilometri in aceasta zona de trecere a granitei.