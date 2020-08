MAE, de Ziua nationala de comemorare a Holocaustului romilor: Notam cu ingrijorare cresterea numarului de acte discriminatorii

"Ministerul Afacerilor Externe aduce, astazi, 2 august 2020, un omagiu tuturor victimelor de etnie roma care au suferit pe intreaga perioada a celui de-al Doilea Razboi Mondial. Trecerea sub tacere, timp de mai multe decenii, a suferintelor romilor europeni in lagarele de concentrare a contribuit la perpetuarea prejudecatilor si stigmatizarii acestei comunitati", transmite ministerul intr-un comunicat de presa.Reprezentantii MAE mai arata ca e necesara o responsabilitate comuna de a inlatura prejudecatile si de a lupta impotriva discriminarii si actiunilor extremiste cu caracter etnic sau rasist. Adoptarea si promulgarea in iulie 2020, a Legii nr. 124/2020 privind instituirea zilei de 2 august ca Ziua nationala de comemorare a Holocaustului impotriva romilor e un semn benefic in acesta directie.La 2 august 1944, aproximativ 3.000 de romi din lagarul Auschwitz-Birkenau au cazut victime ale regimului nazist. In total, in Europa, circa 500.000 romi au fost ucisi in evenimentele din perioada Holocaustului.Pentru a onora memoria victimelor, ziua de 2 august a fost declarata drept Ziua internationala de comemorare a genocidului romilor.