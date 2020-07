MAE: Persoanele care se deplaseaza din Romania in Norvegia vor fi plasate 10 zile in autoizolare

De asemenea, MAE arata, intr-un comunicat transmis AGERPRES, ca, potrivit autoritatilor norvegiene, din data de 15 iulie, masura autoizolarii se va aplica in functie de rezidenta persoanei in cauza, astfel incat cetatenilor romani cu rezidenta permanenta intr-una dintre tarile exceptate de la aceasta masura nu le va mai fi impusa autoizolarea. Lista tarilor exceptate poate fi consultata pe site-ul www.fhi.no.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Oslo + 47 22 561237, + 47 22 446951, + 47 22 556832 si + 47 22 558227, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani, care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice: + 47 99 153137.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: www.mae.ro/node/51923, oslo.mae.ro/ si www.mae.ro.