MAI. Amenzi de aproape 400.000 de lei pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara

Romanii semnaleaza nereguli la TelVERDE

Au fost facute verificari la 2.340 operatori economici si 11.529 de persoane."La activitati au participat 4.327 de politisti, 1.857 de jandarmi , 653 politisti de frontiera , 120 cadre ISU, 1.588 de politisti locali, 70 reprezentanti ANSVSA, 21 inspectori ANPC , 61 de reprezentanti ai structurilor Ministerului Sanatatii, 64 angajati ai Ministerului Muncii, 21 oficiali din cadrul Ministerului Transportului si 24 reprezentanti ai autoritatilor publice locale", a transmis Politia Romana.Potrivit sursei citate,, au fost aplicate 1.387 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 388.937 lei, dintre care:- 21 de sanctiuni contraventionale operatorilor economici pentru organizarea de activitati in spatiul public sau privat inchis pentru care au fost instituite interdictii si restrictii, in valoare de 35.100 de lei;- 16 sanctiuni contraventionale persoanelor fizice pentru participarea la activitati in spatiul public sau privat inchis pentru care au fost instituite interdictii si restrictii, in valoare de 500 de lei;- 1.029 de sanctiuni contraventionale in valoare de 148.622 de lei, pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala;- 37 de sanctiuni contraventionale in valoare de 35.600 de lei, pentru nerespectarea modului de amenajare a teraselor privind distantarea fizica si locul prevazut la mese.De asemenea, in cadrul actiunilor desfasurate au fost aplicate 4.217 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 57.465 de lei, pentru incalcarea unor norme de convietuire sociala, conform Legii nr. 61/1991.De asemenea, la linia telefonica TELVERDE (0800800165), dedicata special sesizarii neregulilor in context COVID-19, in data de 13 iulie, au fost primite 28 de apeluri telefonice.Sesizarile au fost directionate pentru verificari la nivelul municipiului Bucuresti si a 13 judete, fiind semnalate in special nereguli privind purtarea mastii de protectie si pastrarea distantarii sociale.Noua dintre faptele sesizate la linia TELVERDE s-au confirmat in urma verificarilor.Actiunile pentru protejarea sanatatii cetatenilor vor continua si in perioada urmatoare, mai precizeaza politia.